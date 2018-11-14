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Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen doktorlarla ilgili karar

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen doktorlarla ilgili 5. madde, Meclis Genel Kurulu'nda alınan kararla değiştirildi. Buna göre, söz konusu doktorlar özel hastanelerde çalışabilecek.

14 Kasım 2018 Çarşamba 20:27
Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen doktorlarla ilgili karar

KHK ile ihraç edilen doktorlarla ilgili 5. madde, TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararla değiştirildi. Buna göre, söz konusu doktorlar özel hastanelerde çalışabilecek.

TBMM Genel kurulunda, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifindeki, "Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzman olanların yalnızca SGK anlaşması olmayan özel hastanelerde çalışabileceklerine" yönelik hüküm, metinden çıkarıldı.

Değişikliğe göre, terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 20:27
  1. TBMM
  2. ihraç
  3. Doktorlar
  4. khk
  5. özel hastane

YORUM YAZ

  • Merhaba Merhaba 34 dk önce
    o doktorlar yazacakları lüzumsuz ilaç ve tetkiklerle emar tomografi bir ayda 120.000 tl yi çıkartır. pkk lı doktorlar da yararlanacak mı
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