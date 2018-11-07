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KHK ile ihraç edilen doktorlar hastanelerde çalışabilecek mi?

FETÖ soruşturmaları nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen doktorların durumunu içeren teklif komisyonda görüşülüp kabul edildi. Buna göre, güvenlik soruşturması sonucu göreve başlatılmayan doktorlar SGK ile anlaşması bulunmayan özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecek.

07 Kasım 2018 Çarşamba 20:11
KHK ile ihraç edilen doktorlar hastanelerde çalışabilecek mi?

FETÖ soruşturmaları nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen doktorların durumunu içeren teklif komisyonda görüşülüp kabul edildi. Buna göre, güvenlik soruşturması sonucu göreve başlatılmayan doktorlar SGK ile anlaşması bulunmayan özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecek.

KHK ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren madde komisyonda yeniden görüşüldü. Doktorların çalışmasına sınır getiren söz konusu madde Meclis Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun dün geceki mesaisinde tartışmalar arasında aynen kabul edilen sağlık torba yasa teklifinin 5. maddesi için AK Parti'den bugün sürpriz bir adım geldi.

AK Parti, muhalefet önergelerinin okutup oylanmasının ardından aynen kabul edilen maddenin yeniden görüşülmesi için tekriri müzakere önergesi verdi. Yeniden müzakereye açılan madde, KHK ile kamudan ihraç edilen veya güvenlik soruşturması sonucu göreve başlatılmayan hekimler ile diş tabiplerinin sadece Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunmayan özel sağlık kuruluşlarında veya muayehanelerde çalışabileceğini düzenliyor. Doktorların çalışmasına sınır getiren söz konusu madde Meclis Komisyonu'nda kabul edildi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 20:11
  1. KHK ile ihraç edilen doktorlar geri dönecek mi?
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  3. meclis komisyonu
  4. tbmm khk

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