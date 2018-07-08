KHK ihraç listesinde yer alan Kaymakam Mehmet Yaşar kimdir? Mehmet Yaşar nerede görev yapıyordu?

OHAL’in son KHK’sı bu sabah Resmi Gazete’de yayınlandı. Son KHK’da ihraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ile 4 kaymamak yer aldı. İhraç edilenler arasında bulunan kaymakam Mehmet Yaşar kimdir? Mehmet Yaşar nerede görev yapıyordu?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Kaymakam Mehmet Yaşar'ın görev yarı Mardin'in Dargeçit ilçesiydi. Mardin'in Ömerli ile Dargeçit ilçelerinde aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini de yapan kaymakamlar, yürütülen bir soruşturmla kapsamında geçici olarak açığa alınmıştı İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz ile Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş, Bakanlık emriyle geçici olarak açığa alınmıştı.