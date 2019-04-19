KGY Cemiyetinden Başkan Turanlı’ya hayırlı olsun ziyareti

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY Cemiyeti) Başkanı Mustafa İşeri ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cemiyet çalışmaları ve yönetim kurulu hakkında bilgi veren Başkan İşeri, “Kahta’da çalışan basın mensupları olarak kurumlarla bir nevi ortak çalışıyoruz. Bölgemizde aksayan hizmetleri, eksiklikleri ya da güzel hizmetleri kamuoyuna duyurmak için çalışıyoruz.Kurumlar ve vatandaşlar arasında bir köprü görevi üstlenmekteyiz. Bazen eleştiri bazen de takdir ediyoruz. Yani rehber oluyoruz diyebiliriz. İnşallah hep beraber Kahta için el ele verip güzel hizmetlere vesile oluruz. Halkımız sizi bu göreve layık gördü. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise, “ Kahta’mız bir medeniyet kentidir. Bu güzel kentte gerçekleştirilen hizmetlerin halkımıza yansıtılmasında ve tanıtımında tabii ki basınımıza ihtiyacımız var. Onlar bizim gözümüz kulağımız. Basın şeffaflığı sağlamaktadır. Kamusal görevlerini büyük bir çaba ile yerine getiren basınımızın yapıcı ve yerinde eleştirileri bizlere her zaman yol gösterici olmuştur. Bu önemli ve kıymetli mesleği icra eden siz değerli basın mensuplarımıza başarılar diliyorum. Bu vesile ile nazik ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.