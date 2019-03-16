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KGY Cemiyeti yeni Zelanda’daki katliamı kınadı

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY Cemiyeti), Yeni Zelanda’da da iki camide gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:24
KGY Cemiyeti yeni Zelanda’daki katliamı kınadı

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY Cemiyeti), Yeni Zelanda’da da iki camide gerçekleşen terör saldırısını kınadı.


KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Müslümanları hedef haline getirenlere karşı sadece kınamakla yetinmeden artık somut adımların atılması gerektiğine dikkat çekerek Cuma Namazı vakti, masum ve savunmasız Müslümanlara karşı yapılan haince katliamı lanetlediğini söyledi.


Başkan İşeri, “Yeni Zelanda’da da iki camide Cuma Namazı vakti, masum ve savunmasız Müslüman kardeşlerimize karşı yapılan haince katliamı lanetliyoruz.


Mukaddes İslam dinimiz hoşgörü ve şefkat dinidir. Bir karıncanın hayat hakkını dahi gözeten, her bir insanın hukukunu muhafaza eden barış ve kardeşlik dinimiz, haçlı zihniyetinin bir benzeri olan böyle alçakça ve haince saldırılarının tahakkümü altına giremez. Böyle bir hadise asla kabul edilemez. Daha önce yaşanılan buna benzer ırkçı saldırılarda Batı dünyasının saldırganlar karşısında üreteceği palavralarla hadisenin üzeri kapatılamaz. Bu menfur olayın arkasında kimlerin, hangi şer ve nifak komitelerin olduğu açıkça ortaya konulmalıdır” Şeklinde konuştu.


Müslümanları hedef haline getirenlere karşı sadece kınamakla yetinmeden artık somut adımların atılması gerektiğine dikkat çeken İşeri, “Bunun yanında dünyada kontrollü bir şekilde artan İslamofobya’ya karşı çok acil bir çözüm üretmeliyiz. ’İslami terör’ diyerek dünya kamuoyunun zihninde İslam’ı ve mensubu olan Müslümanları hedef haline getiren bu haydutlara karşı sadece kınamakla yetinmeden artık somut adımlar atmalıyız. Dünyanın muhtelif yerlerinde zulme uğrayan, yaşama hakkı elinden alınan bu hadiseler yetmiyormuş gibi İslam düşmanlığını körükleyerek yapılan saldırılara karşı bütün Müslümanlar ’İttihad-ı İslam’ şemsiyesi altında birleşerek müspet manada mücadele etmeleri gerekmektedir.


Bizler basın camiasının birer mensubu olarak üzerimize düşen her sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu bir kez daha beyan etmek isteriz. Türkiye’de bütün sivil toplum örgütleri ile birlikte siyaset, spor, sanat ve diğer tüm kesimleri içine alarak dünyaya etkin ve güçlü mesaj vermek durumundayız. Bu vesileyle Yeni Zelanda’da yaşanan bu alçakça katliamı tekrar lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:24
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