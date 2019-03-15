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KGTÜ’de “Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’’ konulu konferans

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ)’nde İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla “Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy” konulu konferans düzenlendi.

15 Mart 2019 Cuma 12:10
KGTÜ’de “Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’’ konulu konferans

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ)’nde İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla “Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy” konulu konferans düzenlendi.


KGTÜ’de İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen konferansın konuğu, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi A.B.D. Öğretim Üyesi, Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı, Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği (UKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek oldu. Programa, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda kürsüye ilk olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş geldi. İstiklal Marşı’nın öneminin ve Merhum Mehmet Akif Ersoy’un yeni nesillere anlatılmasının, yeni nesiller tarafından anlaşılmasının çok önemli olduğunu belirten Çökmüş, bir milletin bağımsızlığının her şeyin önünde olduğunu ifade etti.



“Safaat’ı idrak eden gençlik, sorunlarla her dönemde başa çıkabilir”


‘Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’’ konulu konferansında gençlerin Mehmet Akif Ersoy’u tanımasının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fahri Temizyürek, “Safaat’ı okuyan, idrak eden bir gençliğin her dönemde sorunlarla başa çıkabileceğini düşünüyorum. Akif, Türk gençliğine geleceği nasıl idrak etmesi gerektiğini ifade ederek gençliğe tavsiyelerde bulunmuş. Akif muhteşem bir şahsiyettir, tam bir dava adamıdır. Akif’in olayları çok iyi anlamasını ve geleceğe yön verebilecek çok yönlülüğünü Kur’anı Kerim’e çok iyi vakıf olmasına bağlıyorum. Mehmet Akif’in beni en çok etkileyen yönü şahsiyetidir" şeklinde konuştu.



Mehmet Akif Ersoy yolumuzu aydınlatan kilometre taşlarındandır”


Mehmet Akif Ersoy’un cesur bir insan olduğunu ifade eden Prof. Dr. Temizyürek, "Allah’tan başka hiçbir kimseden korkmayan Mehmet Akif Ersoy, uzunca bir süre canından çok sevdiği ülkesinden ayrı kaldı ama bunu korktuğu için yapmadı, ülkemizin geleceği, selameti açısından ülkede olmaması gerektiğini düşündüğü için, bunun daha hayırlı olacağını düşündüğü için ülkemizden gitmiştir. Başka hiçbir nedeni yoktur, bununla ilgili yazılan görüşler de itibar edilecek görüşler değildir. Akif’in bir tek aşkı vardı, o da vatan aşkı. Bunun dışında hiçbir şeyi düşünmüyordu. Akif bizim yolumuzu aydınlatan kilometre taşlarındandır, toplumların varlıklarını devam ettirmeleri abide şahsiyetlere bağlıdır. Akif, hiçbir zaman vicdanı ile cüzdanı arasında kalmamıştır, her zaman hakkın hakikatin, doğrunun yanında yer almıştır. Her zaman net, dürüst ve vatanının yanında olmuştur. Tembelliği, geriliği, cehaleti asla kabul etmiyor. Hemen hemen üç şiirinin birinde, terakkinin, ilmin öneminden bahseder, cehalet batağının toplumları nasıl yok ettiğinden, cehalet batağına saplanmamak için nasıl bir yol izlememiz gerektiğinden bahseder. Tam bir abidevi şahsiyettir. Akif’in tek derdi bu milletin bekasıdır. Onun dışında bir beklentisi yok. Tabi bu millet de O’na vefa borcunu öder, Akif biraz belki eve geç döndü ama döndü, bugün Asımın Nesli Akif’in ruhunu şad ediyor. Sabırla Safaat’ı okumalıyız. Bağımsız, müstakil, güçlü bir devlet olacaksak ve bu gücümüzü devam ettireceksek Akif gibi ülkemizin kilometre taşı olarak nitelendirebileceğimiz şahsiyetlerimizi anlamamız, okumamız gerekiyor" dedi.


Konferansın sonunda Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Prof. Dr. Fahri Temizyürek’e bir plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:10
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