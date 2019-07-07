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KGTÜ icraatlarıyla Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer aldı

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) öğrencilerine yaptığı yatırım, eğitim kalitesi ve AR-GE projeleri ile YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 raporunda Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer aldı.

07 Temmuz 2019 Pazar 12:09
KGTÜ icraatlarıyla Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer aldı

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) öğrencilerine yaptığı yatırım, eğitim kalitesi ve AR-GE projeleri ile YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 raporunda Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer aldı.


Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin farklı kriterler açısından değerlendirildiği ve sıralandığı YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 raporu yayınlandı. YÖK tarafından hazırlanan raporun önde gelen kriterlerinden olan ve nitelikli eğitimin başlıca göstergelerinden kabul edilen, öğretim üyesi (akademisyen) başına düşen öğrenci sayısı açısından Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, öğretim üyesi başına düşen 7 öğrenci ile Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 2. sırada yer aldı. Öğrencinin akademisyenle etkileşimi, soru sorarak öğrenebilmesi ve öğrendiklerini tartışabilmesi açısından büyük önem arz eden öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısındaki sıralamasıyla KGTÜ, eğitim kalitesi açısından Türkiye’nin sayılı eğitim kurumlarından olduğunu ortaya koymuş oldu.


KGTÜ, YÖK tarafından hazırlanan rapordaki bir diğer önemli kriter olan “Öğrenci Başına Cari Gider” sıralamasında da, raporda yer verilen 69 yükseköğretim kurumu arasında 2. sırada yer alarak öğrencisine verdiği değeri göstermiş oldu. Gerek eğitim gerekse araştırma ve proje geliştirme anlamında sağladığı üst düzey olanaklara ve fiziki altyapı imkanlarına ilaveten, öğrencilerine Türkiye’nin en kapsamlı burs paketlerinden birini sunan KGTÜ, eğitim kalitesi ile olduğu gibi öğrencilerine yaptığı yatırım açısından da yine Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer aldığını gösterdi. Raporda özellikle dikkat çeken bir diğer nokta ise, Türkiye’deki vakıf yükseköğretim kurumlarının araştırma proje bütçelerine göre sıralandığı listede, KGTÜ yaklaşık 30 milyon lira araştırma bütçesi ile 68 vakıf yükseköğretim kurumu içerisinde 15. sırada yer alarak henüz genç bir üniversite olmasına karşın pek çok vakıf üniversitesini geride bıraktı.


Sanayi ile iç içe uluslararası bir araştırma üniversitesi vizyonu ile kurulan KGTÜ, söz konusu sıralaması ile kuruluş amacına uygun şekilde bilgiyi ürüne dönüştüren bir üniversite yaklaşımına sahip olduğunu ortaya koydu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:09
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