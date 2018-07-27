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KPSS-2018/6 Karayolları Genel Müdürlüğü KGM personel alım sonuçları ÖSYM

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşların beklediği alımları devam ediyir. ÖSYM’nın yayınladığı KPSS tercih kılavuzuna göre,Kara yolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde çalıştırılmak üzere önlisans ve lisans mezunu 662 personel alımı yapılmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü kgm personel alımı 2018 sonuçları açıklandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 08:37
KPSS-2018/6 Karayolları Genel Müdürlüğü KGM personel alım sonuçları ÖSYM

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşların beklediği alımları devam ediyir. ÖSYM’nın yayınladığı KPSS tercih kılavuzuna göre,Kara yolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde çalıştırılmak üzere önlisans ve lisans mezunu 662 personel alımı yapılmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü kgm personel alımı 2018 sonuçları açıklandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayımlandı ve KPSS 2018/6 Tercih işlemleri kılavuzuna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine 662 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu KGM başvuruları 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştmişti. ÖSYM KPSS 2018 6 tercih kılavuzuna incelemek isteyenler ÖSYM’nin sitesinde ÖSYM KPSS 2018-6 tercih kılavuzuna ulaşabilir.

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 08:37
  1. karayolları personel alımı sonuçları
  2. karayolları 1280 personel alımı
  3. karayolları taşeron işçi alımı
  4. karayolları personel alımı 2018 sonuçları
  5. karayolları sözleşmeli personel maaşları
  6. karayolları genel müdürlüğü personel alımı
  7. kgm personel alımı 2018
  8. kgm kadro listesi
  9. içişleri bakanlığı personel alımı sonuçları
  10. içişleri
  11. karayolları personel alımı
  12. icisleri bakanligi

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