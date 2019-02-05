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KGM bugün hangi yollar kapalı veya açık | 5 Şubat karayolları yol durumu son dakika

Karayolları (KGM) yol durumu bilgileri. Karayollarında son durum haberleri. Şehirler arası seyahat etmek isteyenler karayollarındaki son dakika gelişmeleri takip etmek istiyor. KGM kapalı yol durumu, karayolları yol hava durumu, İstanbul, Ankara yol durumu son dakika. Bugün hangi yollar kapalı veya açık, hangi bölgelerde araçlara trafikte izin veriliyor sorusu merak ediliyor. Pozantı-Tarsus devlet yolunda trafik akışı yapılıyor mu? İşte Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, karayollarında son dakika yol durumu son durum…

05 Şubat 2019 Salı 08:52
KGM bugün hangi yollar kapalı veya açık | 5 Şubat karayolları yol durumu son dakika

Karayolları (KGM) yol durumu bilgileri. Karayollarında son durum haberleri. Şehirler arası seyahat etmek isteyenler karayollarındaki son dakika gelişmeleri takip etmek istiyor. KGM kapalı yol durumu, karayolları yol hava durumu, İstanbul, Ankara yol durumu son dakika. Bugün hangi yollar kapalı veya açık, hangi bölgelerde araçlara trafikte izin veriliyor sorusu merak ediliyor. İşte Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, karayollarında son dakika yol durumu son durum…

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

İzmir-Manisa yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde elektromekanik çalışmalar nedeniyle günün belirli saatlerinde ulaşım tek şeritten gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresindeki (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 13-30. kilometrelerinde devam eden bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 30-34. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Pozantı-Tarsus devlet yolunun 49-50. kilometrelerinde (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 9-14. kilometrelerindeki Göcek-1 Tüneli, sağ tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Göcek-2 Tüneli'nin sol tüpünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ereğli-Adana yolunun Ereğli şehir geçişi 2-3. kilometrelerinde (Türkmen Kavşağı) alt geçit çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresinde bulunan Akyazı ve Beşirli tünellerinde yapılacak aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle tüneller belirli aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Bu kesimde trafik akışı her iki yöndeki servis yollarından sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 08:52
  1. Kırıkkale
  2. Trabzon
  3. Manisa
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Çankırı
  7. Ankara
  8. Adana
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