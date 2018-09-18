"KGB ile bağlantım var, Putin beni buradan çıkarabilir"

Pravda.ru'ya konuşan Çakal Carlos, Putin'e açık çağrısa bulundu. Röportajda halen komünist ve sosyalist olduğunu belirten Carlos, ABD'nin kendisini defalarca öldürmek istediğini ifade etti.

"PUTİN YARDIMCI OLABİLİR"

Carlos, Putin'e seslenerek "Belki bir Rus gazeteci Başkan Putin'e Rus pasaportu alıp değişim şartları çerçevesinde önce Moskova'ya ardından Venezuela'ya gitmeme yardımcı olabilir." ifadesinde bulundu.

Cezaevindeki şartların son derece kötü olduğunu söyleyen Carlos, Türk avukatların kendisine destek olduğunu da vurguladı.

"KGB İLE BAĞLANTIM VAR"

Carlos, babasının KGB ile olan bağlantısını hatrılatarak "1950'lerde babamın KGB ile kontağı vardı. Benim de bu sayede bağlantılarım oldu. Fakat KGB tarafından yönlendirilmedim." dedi.

Çeviri Kaynağı: Baran Dergisi