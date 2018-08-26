Kevin Trapp kimdir? Kevin Trapp Fenerbahçe'ye mi transfer oldu?

Fenerbahçe kaleci arayışına başladı. Öne çıkan iki isim var. İlki Kevin Trapp, diğeri ise Bruno Varela. Peki Kevin Trapp kimdir ve Kevin Trapp hangi takımda oynuyor? Kevin Trapp kaç yaşında ve nereli? İşte Kevin Trapp hayatına dair bilgiler.

Kevin Trapp, futbol kariyerine ilk olarak 1997’yılında Brotdorf takımında başladı. 3 sezon minik takımlarda oynadıktan sonra 200 yılında Bachem’e geçiş yaptı. 2003 yılına kadar burada forma terleten Trapp, sonrasında Mettlach’e geçişi yaptı. 2005 yılında 2008 yılına kadar ise Kaiserslautern’de top koşturdu. 2007 yılında bir dönem B takımda forma giyen futbolcu, 2008 yılın ilk kez A takıma çağrılarak profesyonel kariyerine imza attı. 2010-2011 sezonunda ilk maçına çıktı ve o sezon boyunca 9 maçta forma giydi. 2011-2012 sezonunda kaleyi devralan Trapp, 26 maçta kaleyi korudu.

Kevin Trapp 83 maçta forma giydi

2012-2013 sezonun öncesinde Eintracht Frankfurt’a transfer oldu. Bu transfer 1,5 Milyon Euro’ya bitirildi ve 3 yıllık sözleşme imzaladı. 3 sezon kalesine koruduğu takımda 83 maçta forma giydi. 2014-2015 sezonun sonunda 9,5 Milyon Euro ile Paris Saint Germain’e transfer oldu.

Kevin Trapp 5 maçta kaleci oldu

Kevin Trapp, milli takıma kariyerinde ilk olarak 2007 yılında Almanya U-17’de davet edildi. Burada forma şansı bulamayan Trapp, aynı sene içerisinde U-18’e davet edildi ve burada 4 maçta kaleyi korudu. Sonrasında sırasıyla U-19, U-20 ve U-21 takımlarında forma giydi. 2013 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’nda takımla beraber sahada yer aldı ve 5 maçta kaleyi korudu.