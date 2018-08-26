THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Kevin Trapp kimdir? Kevin Trapp Fenerbahçe'ye mi transfer oldu?

Fenerbahçe kaleci arayışına başladı. Öne çıkan iki isim var. İlki Kevin Trapp, diğeri ise Bruno Varela. Peki Kevin Trapp kimdir ve Kevin Trapp hangi takımda oynuyor? Kevin Trapp kaç yaşında ve nereli? İşte Kevin Trapp hayatına dair bilgiler.

26 Ağustos 2018 Pazar 12:57
Kevin Trapp kimdir? Kevin Trapp Fenerbahçe'ye mi transfer oldu?

Fenerbahçe kaleci arayışına başladı. Öne çıkan iki isim var. İlki Kevin Trapp, diğeri ise Bruno Varela. Peki Kevin Trapp kimdir ve Kevin Trapp hangi takımda oynuyor? Kevin Trapp kaç yaşında ve nereli? İşte Kevin Trapp hayatına dair bilgiler.

Kevin Trapp, futbol kariyerine ilk olarak 1997’yılında Brotdorf takımında başladı. 3 sezon minik takımlarda oynadıktan sonra 200 yılında Bachem’e geçiş yaptı. 2003 yılına kadar burada forma terleten Trapp, sonrasında Mettlach’e geçişi yaptı. 2005 yılında 2008 yılına kadar ise Kaiserslautern’de top koşturdu. 2007 yılında bir dönem B takımda forma giyen futbolcu, 2008 yılın ilk kez A takıma çağrılarak profesyonel kariyerine imza attı. 2010-2011 sezonunda ilk maçına çıktı ve o sezon boyunca 9 maçta forma giydi. 2011-2012 sezonunda kaleyi devralan Trapp, 26 maçta kaleyi korudu.

Kevin Trapp 83 maçta forma giydi

2012-2013 sezonun öncesinde Eintracht Frankfurt’a transfer oldu. Bu transfer 1,5 Milyon Euro’ya bitirildi ve 3 yıllık sözleşme imzaladı. 3 sezon kalesine koruduğu takımda 83 maçta forma giydi. 2014-2015 sezonun sonunda 9,5 Milyon Euro ile Paris Saint Germain’e transfer oldu.

Kevin Trapp 5 maçta kaleci oldu

Kevin Trapp, milli takıma kariyerinde ilk olarak 2007 yılında Almanya U-17’de davet edildi. Burada forma şansı bulamayan Trapp, aynı sene içerisinde U-18’e davet edildi ve burada 4 maçta kaleyi korudu. Sonrasında sırasıyla U-19, U-20 ve U-21 takımlarında forma giydi. 2013 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’nda takımla beraber sahada yer aldı ve 5 maçta kaleyi korudu.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 12:57
  1. kevin trapp kimdir?
  2. kevin trapp rihanna
  3. kevin trapp Fenerbahçe
  4. kevin trapp izabel goulart
  5. kevin trapp eşi
  6. kevin trapp kaç yaşında
  7. alphonse areola
  8. psg
  9. kevin trapp stats

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de Cocu depremi! 'Hemen gönder'
    1. Fenerbahçe'de Cocu depremi! 'Hemen..
    2. Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi..
    3. “Dinci” diye eleştirilen Ebubekir..
    4. Mustafa Varank'tan uçakta sürpriz..
    5. DGS halkla ilişkiler ve reklamcılık..
    6. Kask kullanan sürücü kurtuldu, kasksız..
    7. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten..
    8. Ekmek kuyruğunda silahlı kavga:..
    9. Yahudi yerleşmecilerden Mescid-i..
    10. Faciaya davetiye çıkardılar! Küçük..
    11. Reklâmlar çocukları alışveriş çılgını..
    12. Fenerbahçe Bruno Varela ile anlaştı mı?
    13. İBB Beyaz Masa'dan CHP'li Mahmut..
    14. Kazdığı kuyuya düştü
    15. Kevin Trapp Fenerbahçe'ye mi transfer..
    16. Bu kadarına pes! Fotoğraf için küçük..
    17. İsrail dünyayı sömürüyor
    18. Migros’ta bozuk et skandalı!
    19. Ehliyet almak için sağlık raporu nasıl..
    20. Kazdığı kuyuya düştü
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"