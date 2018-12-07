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Kevin Hart, Oscar'ın sunuculuğunu yapmayacak

Amerikalı komedyen ve oyuncu, homofobik sosyal paylaşımlarının yol açtığı tartışma nedeniyle sunuculuk görevinden çekildi

07 Aralık 2018 Cuma 17:17
Kevin Hart, Oscar'ın sunuculuğunu yapmayacak

ANKARA (AA) - 91. Oscar Ödül Töreni'nin sunuculuğunu yapması planlanan Amerikalı oyuncu ve komedyen Kevin Hart, sosyal medyadaki homofobik paylaşımlarının yol açtığı tartışma yüzünden bu görevden çekildiğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre, birkaç gün önce Oscar ödül töreninin sunuculuğu yapacağı duyurulan Hart, sosyal medyadaki eş cinsel karşıtı paylaşımlarının yol açtığı tartışma üzerine Twitter hesabından "muhteşem yeteneğe sahip sanatçılar tarafından kutlama yapılacak bir gecede rahatsızlık yaratmamak istemediğinden geri çekilmeyi tercih ettiğini" bildirdi.

Hart, "insanları incittiği için üzgün olduğunu" da belirtti.

Kevin Hart'ın yıllar önce sosyal medyada yaptığı homofobik yorumlar, Oscar'ın sunuculuğuna seçilmesinin ardından gündeme geldi, çok sayıda kişi, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne komedyeni bu görevden alması çağrısında bulundu.

Hart, Instagram hesabından uzun zamandır hayalini kurduğu Oscar ödül töreninin sunucusu olarak seçildiğini duyurmuş, Akademi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Hart'ın aileye katılmasından memnuniyet duyulduğu" belirtilmişti.

2019 Oscar Ödülleri, 24 Şubat'ta ABC kanalında canlı yayımlanacak ödül töreninde sahiplerini bulacak.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:17
  1. Kevin Hart
  2. Oscar

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