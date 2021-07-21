Kettle bir diğer ismiyle su ısıtıcıları mutfaklarda en çok tercih edilen yardımcılar arasında yer alıyor. Çaydanlıkta olduğu gibi bu makinelerde de zaman zaman kireç birikiyor. Kettle ve çaycılarda oluşan kireci kimyasal kullanmadan temizlemek isteyenler ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Peki, kettle nasıl temizlenir?

Kettle içindeki kireç nasıl temizlenir? Elektrikli çaycılardan kireç ve leke nasıl temizlenir?

Su ısıtıcınızın içerisine yarım çay bardağı sirke doldurun. Ardından 2 su bardağı tuzlu suyu kettle dökün. Makinayı çalıştırın. Kaynama işlemi bittikten sonra makinanızın sürekli sıcak kalma özelliği varsa bunu devreye sokun. Eğer böyle bir özellik yoksa 15 dakika sonra ısıtıcıyı bir kez daha çalıştırın. 20 dakika sonunda suyu boşaltın ve süngerle makinanın içini temizleyin. Makinanın pırıl pırıl olduğunu fark edeceksiniz. Sirke kokusunun çıkması için dilerseniz su ısıtıcınızı duru suyla 1-2 kez kaynatın.

Demlik kısmının içini şeffaf bir poşet ve birkaç damla diş macunu ile ovalayabilirsiniz. Bu işlemin ardından demliği iyice durulamanız gerekiyor. Ayrıca demliği suyla doldurup içerisine bulaşık makinası tableti atarak bekletebilirsiniz. Bu iki yöntemle de çay lekelerinden kurtulmuş olacaksınız.