Ketojenik diyet nedir? Ketojenik beslenme

Ketojenik diyet; düşük oranda karbonhidrat ve yüksek oranda yağ içeren bir diyet çeşididir. Ketojenik diyet kilo vermede etkilli olduğu gibi sağlık üzerinde de olumlu etki gösterir.

Kimler ketojenik diyet uygulamamalı?

Ketojenik diyetler pek çok kişi için güvenli bir beslenme planı olmakla birlikte, bazı özel durumlarda dikkatli olmak gerektirebilir:

İnsülin ya da ilaç kullanımı gerektiren diyabet hastalarında,

Yüksek kan basıncı için tedavi gören kişilerde

Emziren kişilerde.

Ketojenik beslenmede şunları yemeyiniz

Ketojenik diyetlerde yememeniz gerekenleri nişasta ve şeker bakımından zengin gıdalar ve nişastalı yiyecekler (ekmek, makarna, pirinç ya da patates gibi) olarak özetleyebiliriz. Çünkü bu besinler, karbonhidrat bakımından zengindir.

Ketojenik diyet nedir, nasıl uygulanir?

Ketojenik diyetin temeli karbonhidratları önemli ölçüde sınırlayıp, yağ ve protein tüketimini artırmaya dayanıyor. Ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidrat içeren gıdalar yerine balık, tereyağı, zeytinyağı, et vb. gıdalarla yağ ve protein miktarı artırılıyor.

Ketojenik diyet örneği

Diyet içeriği oldukça düşük olduğu için 3 ana öğüne ek olarak 1 ara öğün yapılarak genellikle gün 4 farklı öğüne bölünür. Elde bulunan ketojenik diyet örneği üzerinde günlük karbonhidrat, protein ve yağ haklarının aşılmaması şartı ile diyette besinler arası değişiklikler yapılabilir.

Örnek ketojenik diyet listesi

Kahvaltı

Zeytinyağlı mantarlı omlet

Hindi füme

Avokado veya zeytin

Roka, maydanoz, salatalık

Öğlen yemeği

Fırında somon

Yeşil Salata

Ara öğün

Ceviz veya badem

Akşam yemeği