Ketojenik diyet nedir? 7 günlük ketojenik diyet listesi

Son yıllarda popülerleşen beslenme biçimlerinden bir tanesi olan ketojenik diyettir.

Ketojenik diyet nedir?

Ketojenik diyet; düşük oranda karbonhidrat ve yüksek oranda yağ içeren bir diyet çeşididir. Normal sağlıklı beslenme planlarında kaçınılan pek çok besin türü, bu diyetlerde temel enerji kaynağı olarak tercih edilir. Yüksek yağ içeriği, düşük karbonhidrat ve protein içeriği nedeniyle bu diyetlerin uygulanması zor olup uzun süre devam ettirilmesi hem zorlayıcı hem de sağlık açısından riskli olabilmektedir. Özellikle karbonhidratlar konusunda oldukça katı olan bu beslenme tarzında ekmek, tahıllar, undan üretilen her türlü besin ve şeker gibi karbonhidrat kaynakları katı yasaklar arasındadır. Diyetin büyük bir kısmı yağ kaynakları olan kaymak, krema, mayonez benzeri besinlerden meydana gelir.

7 günlük ketojenik diyet listesi

Pazartesi

Kahvaltı: Tam yoğurt (2 kavanoz), pişmiş küçük sandviç

Öğle yemeği: közlenmiş patlıcan (yaklaşık 300 gram), 1 küçük elma

Akşam: tavuk (200 gr), salata, 1 küçük meyve

Salı

Kahvaltı: tam yağlı inek sütü (yaklaşık bir fincan 200ml), 1 dilim tereyağlı ekmek

Öğle yemeği: pirzola (200g), kabak (300g), 1 küçük meyve

Akşam yemeği: hindi (250g) domatesli karışık salata, küçük meyve

Çarşamba

Kahvaltı: tam yağlı süt ve kırmızı meyve kasesi

Öğle yemeği: ıspanak, küçük meyve

Akşam yemeği: omlet, radicchio, küçük meyve

Perşembe

Kahvaltı: kuru meyve ile tam yoğurt

Öğle yemeği: domates salatası (200 gram), ricotta (yaklaşık 150 gr.), Meyve

Akşam yemeği: çipura, marul, meyve

Cuma

Kahvaltı: chia tohumlu puding (1 porsiyon)

Öğle yemeği: salata enginar, meyve

Akşam yemeği: pişmiş balık, ekşi pazı, sızma zeytinyağı, meyve

Cumartesi

Kahvaltı: tam yağlı süt ve 2 peksimet

Öğle yemeği: dana biftek, mantar, meyve

Akşam yemeği: limonlu tarak, tavada kızartılmış brokoli, meyve

Pazar

Kahvaltı: taze kırmızı meyveler ile tam yoğurt

Öğle yemeği: mantarlı dana fileto, meyve

Akşam yemeği: somon, karnabahar, meyve

Atıştırmalık olarak

Ceviz, antep fıstığı ve badem, parmesan, peynirli pastırma ruloları ve diğer birçok yağlı lezzet ve proteini tercih edebilirsiniz.