Ketojenik diyet nedir? 7 günlük ketojenik diyet listesi
Ketojenik diyet nedir, nasıl yapılır? diyenler için..
Son yıllarda popülerleşen beslenme biçimlerinden bir tanesi olan ketojenik diyettir.
Ketojenik diyet nedir?
Ketojenik diyet; düşük oranda karbonhidrat ve yüksek oranda yağ içeren bir diyet çeşididir. Normal sağlıklı beslenme planlarında kaçınılan pek çok besin türü, bu diyetlerde temel enerji kaynağı olarak tercih edilir. Yüksek yağ içeriği, düşük karbonhidrat ve protein içeriği nedeniyle bu diyetlerin uygulanması zor olup uzun süre devam ettirilmesi hem zorlayıcı hem de sağlık açısından riskli olabilmektedir. Özellikle karbonhidratlar konusunda oldukça katı olan bu beslenme tarzında ekmek, tahıllar, undan üretilen her türlü besin ve şeker gibi karbonhidrat kaynakları katı yasaklar arasındadır. Diyetin büyük bir kısmı yağ kaynakları olan kaymak, krema, mayonez benzeri besinlerden meydana gelir.
7 günlük ketojenik diyet listesi
Pazartesi
Kahvaltı: Tam yoğurt (2 kavanoz), pişmiş küçük sandviç
Öğle yemeği: közlenmiş patlıcan (yaklaşık 300 gram), 1 küçük elma
Akşam: tavuk (200 gr), salata, 1 küçük meyve
Salı
Kahvaltı: tam yağlı inek sütü (yaklaşık bir fincan 200ml), 1 dilim tereyağlı ekmek
Öğle yemeği: pirzola (200g), kabak (300g), 1 küçük meyve
Akşam yemeği: hindi (250g) domatesli karışık salata, küçük meyve
Çarşamba
Kahvaltı: tam yağlı süt ve kırmızı meyve kasesi
Öğle yemeği: ıspanak, küçük meyve
Akşam yemeği: omlet, radicchio, küçük meyve
Perşembe
Kahvaltı: kuru meyve ile tam yoğurt
Öğle yemeği: domates salatası (200 gram), ricotta (yaklaşık 150 gr.), Meyve
Akşam yemeği: çipura, marul, meyve
Cuma
Kahvaltı: chia tohumlu puding (1 porsiyon)
Öğle yemeği: salata enginar, meyve
Akşam yemeği: pişmiş balık, ekşi pazı, sızma zeytinyağı, meyve
Cumartesi
Kahvaltı: tam yağlı süt ve 2 peksimet
Öğle yemeği: dana biftek, mantar, meyve
Akşam yemeği: limonlu tarak, tavada kızartılmış brokoli, meyve
Pazar
Kahvaltı: taze kırmızı meyveler ile tam yoğurt
Öğle yemeği: mantarlı dana fileto, meyve
Akşam yemeği: somon, karnabahar, meyve
Atıştırmalık olarak
Ceviz, antep fıstığı ve badem, parmesan, peynirli pastırma ruloları ve diğer birçok yağlı lezzet ve proteini tercih edebilirsiniz.