Kestiği ağaçla yere düşen teknisyen son yolcuğuna uğurlandı Zonguldak’ta kestiği ağaçla birlikte yere düşerek kafasından ağır şekilde yaralanan ve 2 aydır hastanede tedavi gördüğü hayatını kaybeden elektrik teknisyeni Murat Kıransoy, toprağa verildi.

Zonguldak’ta kestiği ağaçla birlikte yere düşerek kafasından ağır şekilde yaralanan ve 2 aydır hastanede tedavi gördüğü hayatını kaybeden elektrik teknisyeni Murat Kıransoy, toprağa verildi.

Zonguldak’ta 17 Şubat tarihinde Dilaver Mahallesi Sınır Sokakta Elektrik teknisyeni Murat Kıransoy evlerinin önünde bulunan ağaçları kestiği esnada Kıransoy’un kestiği ağaçla birlikte yere düşerek ağır yaralanmıştı. Kafasının üzerine düşen ağaçla yaralanan Murat Kıransoy, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Ankara’ya sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 2 aydır tedavi gören ve durumu ağır olan Murat Kıransoy dün yaşam savaşını kaybetmişti.

Murat Kıransoy’un cenazesi Üzülmez Kemerbaca Camiinde öğle namazının müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üzülmez Mezarlığı aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kıransoy ailesi, MHP MYK üyesi Murat Kotra, Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun ve sevenleri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.