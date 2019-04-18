0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kestiği ağaçla yere düşen teknisyen son yolcuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta kestiği ağaçla birlikte yere düşerek kafasından ağır şekilde yaralanan ve 2 aydır hastanede tedavi gördüğü hayatını kaybeden elektrik teknisyeni Murat Kıransoy, toprağa verildi.

18 Nisan 2019 Perşembe 15:17
Kestiği ağaçla yere düşen teknisyen son yolcuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta kestiği ağaçla birlikte yere düşerek kafasından ağır şekilde yaralanan ve 2 aydır hastanede tedavi gördüğü hayatını kaybeden elektrik teknisyeni Murat Kıransoy, toprağa verildi.


Zonguldak’ta 17 Şubat tarihinde Dilaver Mahallesi Sınır Sokakta Elektrik teknisyeni Murat Kıransoy evlerinin önünde bulunan ağaçları kestiği esnada Kıransoy’un kestiği ağaçla birlikte yere düşerek ağır yaralanmıştı. Kafasının üzerine düşen ağaçla yaralanan Murat Kıransoy, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Ankara’ya sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 2 aydır tedavi gören ve durumu ağır olan Murat Kıransoy dün yaşam savaşını kaybetmişti.


Murat Kıransoy’un cenazesi Üzülmez Kemerbaca Camiinde öğle namazının müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üzülmez Mezarlığı aile mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze törenine Kıransoy ailesi, MHP MYK üyesi Murat Kotra, Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun ve sevenleri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 15:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çankırı’da ’zirai don’ uyarısı
    1. Çankırı’da ’zirai don’ uyarısı
    2. Müşteri Deneyimi Zirvesi
    3. Şampiyon kulüplerin divan başkanları..
    4. Sadaka kutularına dadanan hırsız..
    5. Sinop’ta hava sıcaklıkları düşecek
    6. Üniversite Destekleme Vakfı’ndan..
    7. İşyurtları Ürün ve El Sanatları..
    8. "Seçim gündeminin ardından reform..
    9. Milli sporcular körling salonunda..
    10. Antalya’da 23 Nisan gökyüzü..
    11. Taksi şoförü direksiyon başında kalp..
    12. Karaman'da ambulans devrildi!..
    13. Ankara’da zincirleme kazada 4 araç..
    14. 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet..
    15. Vali Karaloğlu liderliğinde..
    16. Halife Haftar, Tamanhind asker üssünde..
    17. Minik atletler birinci gelebilmek için..
    18. Cinayet sanığına müebbet ve 22 yıl..
    19. "Ekonominin lokomotifi perakendedir"
    20. Devrek’te 23 Nisan Çocuk Bayramı..
    21. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:..
    22. Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzen sahne
    23. Kestiği ağaçla yere düşen teknisyen..
    24. Anadolu Ajansından İsrail'e foto..
    25. Başkan Sadıkoğlu’nun Berat Kandili..
    26. Kuşadası’nda ’Geleneksel Türk Müziği’..
    27. Çocuksuz Bırakılan Babalar Derneği..
    28. 17 Arap ülkesinden Çin’in İpek Yolu..
    29. YSK Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını..
    30. Okullar Arası Çocuklar Atletizm..
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'