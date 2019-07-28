Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti Trabzon’un Araklı ilçesinde yaz tatili için memleketine gelen Mustafa Köseoğlu, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaz tatili için memleketine gelen Mustafa Köseoğlu, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, İzmit’te yaşayan Mustafa Köseoğlu (65) yaz tatilini geçirmek için memleketi Araklı ilçesindeki Köprüüstü Mahallesi’ne geldi. Evinin bahçesinde bulunan ağacı kesmeye çalışan Köseoğlu, ağacın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Yakınları tarafından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırılan Köseoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köseoğlu, Köprüüstü Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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