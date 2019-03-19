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Kestel’e modern otopark ve pazar alanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel’e kazandırılacak katlı otopark ve pazar alanının temeli törenle atıldı.

19 Mart 2019 Salı 16:49
Kestel’e modern otopark ve pazar alanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel’e kazandırılacak katlı otopark ve pazar alanının temeli törenle atıldı.


Toplam 386 araç kapasiteli 4 katlı otoparkın üst katı pazar alanı olarak kullanılacak. Toplam 3 bin 550 metrekare alan üzerine inşa edilecek katlı otopark ve Pazar yerinin temeli, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Müfit Aydın ve Vildan Yılmaz Gürel, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Kestel Belediye Başkan Adayı Önder Tanır ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle atıldı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi’ne kazandırılacak otopark ve pazar alanının görsel olarak da bölgeye değer katacağını söyledi.


Kestel’in hem tarım hem sanayi hem de turizm açısından önemli değere sahip ilçelerden biri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Kestel, 65 bin nüfusu ile gelişmeye açık ilçelerimizden biri. Bundan sonraki projelendirmeleri, bu gelişime uygun şekilde yapacağız. Kırsal mahallerimizde birkaçı dışında altyapı bitti. Kalanları da bu dönem içinde bitirmiş olacağız” dedi.


Yoğun gelişmeye paralel olarak trafik sıkışıklığının bir sıkıntı gibi göründüğünü, ancak hem bu katlı otopark hem de yapılacak ikinci bir katlı otoparkla bu durumun çözüleceğini anlatan Başkan Aktaş, “Kestel’de harika işleri ortaya çıkacağız. Metro hattını 1,5 kilometre daha doğuya uzatıyoruz. Bu bölgeye bir Doğu terminali yapıyoruz. Temelini attığımız otopark ve pazar alanı, görsel olarak da ilçeye önemli bir değer katacak” diyerek, yaklaşık 12 milyon 300 bin liraya mal olacak otopark ve pazar alanının ilçede önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirtti.


Başkan Aktaş’a teşekkür


Törende söz alan Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir de eskiden bir sokakta iki üç araba görülürken, artık neredeyse her evde iki araba olduğunu, bu nedenle otoparkın önemli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti. Eldemir, hem Kestel’e üç dönem hizmet eden Yener Acar’a hem de ilçeye böyle güzel bir eser kazandıracak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.


Kestel Belediye Başkanı Yener Acar da otopark ve pazar alanının yıllardır takip ettikleri bir konu olduğunu belirterek, “Çok şükür bugün temelini atıyoruz. En kısa sürece bitirileceğine inanıyorum. Bu konuyu öncelikli olarak programa alıp, inşaatı başlatması sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, butona basarak katlı otopark ve pazar alanının temelini attı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:49
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