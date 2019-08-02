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Kestel’de kaçak yapıya geçit yok

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, kaçak yapıların henüz temel safhasında yıkılacağını açıkladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:51
Kestel’de kaçak yapıya geçit yok

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, kaçak yapıların henüz temel safhasında yıkılacağını açıkladı.


Bursa’nın kronik meselesi olan kaçak yapılaşma ile ilgili Kestel Belediyesi önemli bir adım attı. Belediye meclisinde oy birliği ile kabul edilen kararla, kaçak yapılara henüz temel aşamasında müdahale edilebilecek. Olağan üstü toplanan mecliste kaçak yapıyla ilgili önemli bir karar imza attıklarını ifade eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, “Ruhsatlandırılması mümkün olmayan yapıların süratle yıkımı gerçekleşecek. Temel safhasında tespit ettiğimiz kaçak yapılar süratle yıkılmak suretiyle ortadan kaldırılacak. Planlı ya da plansız alanda inşa edilmesine bakılmaksızın ruhsat düzenlenmesi mümkün olmayan alanlardaki yapılar derhal yıkılacak” dedi.


Kaçak yapıyla alakalı ektili bir rol oynayacaklarını ifade eden Başkan Tanır, “Yapı kayıt belgeleriyle alakalı 31.12.2017 tarihinde biten imar barışı süreci var. Bu sürecin neticesinde vatandaşlarımız bulunduğu bölgelerde, gerek su, gerek elektrik, gerekse doğal gaz ile alakalı kendilerinden numarataj ve adres tespiti isteniyor. Bu noktada biz uydu görüntülerini değerlendirmek suretiyle o tarihte yapının var olup olmadığına bakıyoruz. Eğer o yapı o tarihte var ise, yapı kayıt belgesinin geçerliliğini teyit ediyoruz. Neticesinde numaratajını yapmak suretiyle kanunun kendilerine tanımış olduğu hakları onlara veriyoruz. Aksine bu tarihte uydu görüntülerinde olmayan yapı kayıt belgeleri için iptali için çevre şehircilik il müdürlüğüne yazı yazmak suretiyle bu belgenin geçersiz olduğunu ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla herhangi bir abonelik alımı da söz konusu olmuyor” diye konuştu.


Kestel Belediyesi olarak ilçede kaçak yapıyla ilgili mücadeleyi kararla birlikte daha etkin hale getirmiş olduklarının altını çizen Başkan Tanır, “Gelecek nesillere daha sağlıklı ve güvenli yapılar bırakmak adına inşallah bu noktada daha etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Bizim vatandaşlardan istediğimiz, kaçak yapılar kırsal mahallelerimizde olduğu için ruhsatların kolaylaştırılması için tip proje uygulamanın devamı için ruhsatlı bir şekilde çalışma olsun. Onlar da güzel mekanlarda yaşasınlar. Yapılan toplantılarda, 5 merkez içerisinde Kestel en az kaçak yapı sayısına sahip. Nüfus oranı açısından da en az ilçemiz. Bizim merkezde kaçak yapı yok. Ancak kırsal mahallelerde bununla karşılaşıyoruz. Gönül istiyor ki Bursa’da, hatta Türkiy’de kaçak yapı sıfıra insin, vatandaşlarımız kaçak yapıya tevessül etmesinler” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:51
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