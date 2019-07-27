Kestel ve Develi Tarım ve Orman İl heyeti Narman’da buluştu

Narman, Kestel ve Develi İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarımsal konularda istişare etmek üzere Narman’da buluştular.

Kestel ve Develi Tarım ve Orman Müdürlüğü heyeti Narman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Çiftgül’ün ev sahipliğinde özellikle hayvancılık konularda öncü kabul edilen Narman’da buluşarak birtakım projeleri birlikte incelediler.

Narman İlçesinde yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Erzurum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin ortaklaşa yaptırdığı 500 başlık "Damızlık Düve Merkezi", Adalet Bakanlığı’nın bünyesinde hizmet veren "Tarıma Dayalı Açık Cezaevi, "Narman Kapalı Hayvan Pazarı", DAP Projesi kapsamında inşa edilen ahırları ve sulama projelerini ziyaret eden heyet, İlçenin aldığı yatırımlardan ve hayvancılık konusunda oluşturulan vizyondan "Türk Tarımı" adına memnun kaldıklarını ve tecrübe edindiklerini ifade ettiler.