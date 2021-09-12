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Gündem Kestel Belediyesi ne yapmaya çalışıyor? İlçe halkına düzenleyecekleri festivalde eşcinsel sapkın Azis sahne alacak
Gündem

Kestel Belediyesi ne yapmaya çalışıyor? İlçe halkına düzenleyecekleri festivalde eşcinsel sapkın Azis sahne alacak

AK Partili Kestel Belediyesi, bu yıl 7'incisini düzenleyeceği Balkan Panayırı'nda, eşcinsel sapkın "Azis" adıyla tanınan Vasil Troyanov Boyanov'u sahneye çıkaracak.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 23:58:00 - 2021-09-13 00:15:15
Kestel Belediyesi ne yapmaya çalışıyor? İlçe halkına düzenleyecekleri festivalde eşcinsel sapkın Azis sahne alacak

 Yeniakit.com.tr 

AK Partili Kestel Belediyesi, ilçe halkına ücretsiz olarak düzenlenecek Balkan Panayırı'nın hazırlıklarını yapıyor. 16-19 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek panayırda, etkinliğe katılacak isimler arasında, Azis adı ile tanınan eşcinsel bir sapkın da yer alıyor.

Yemek stantları ve oyun alanlarının da yer alacağı panayır, ücretsiz olarak halka açık olacak. AK Partili belediyenin "sanat" adı altında, yoldan çıkmış bir eşcinsel sapkını tercih etmesi akıllara durgunluk verirken, Yeniakit.com.tr haber merkezine şikayet yağdı. Aralarında kadınların, gençlerin ve çocukların da olacağı ilçe sakinleri, yapılan bu tercihten rahatsızken, AK Partili Kestel İlçe Belediye Başkanı Önder Tanır'ın bu yanlıştan dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

'Kestel'e çok yakışacak'mış!

Panayıra ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Tanır, "4 gün eksintisiz sürecek panayır, Kestel'e çok yakışacak" demişti.

Kestel İlçe Belediye Başkanı Önder Tanır:

"Bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz Balkan Panayırı'nda farklı bir konsept, farklı bir eğlence ile Kestelli hemşehrilerimizin, Balkan göçmeni hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız. 4 gün kesintisiz sürecek olan panayır Kestel’e çok yakışacak ve Kestel’in ayrıcalığı yine ön plana çıkacak. Panayırımızı Balkan göçmeni vatandaşlarımızın yoğun olduğu Yeni Mahalle Konutlar bölgesinde gerçekleştireceğiz. Tüm Kestellileri unutulmaz bir eğlence yaşamaları için panayırımıza bekliyoruz."

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