Kestane Karası fırtınası nedir? Kestane Karası fırtınası ne zaman ve hangi ay olur? Meteoroloji'den son dakika Kestane Karası fırtınası uyarısı

Türkiye bugünden itibaren soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Hafta sonu yazdan kalma günleri yaşayan Türkiye bu sabah soğuk ve yağışlı havayla güne merhaba dedi. Kestane Karası olarak da adlandırılan serin hava dalgası ne kadar sürecek? Kestane Karası fırtınası nedir? Kestane Karası fırtınası hangi ay olur? İşte hava durumuna dair son tahminler...

Fırtına rüzgârın hızlı bir şekilde esmesine denir. Rüzgâr hızı 27 knot üzerine çıktığında, yani 7 bofor ve üzeri olduğunda fırtınamsı rüzgar, 34 knot üzerine çıktığında, yani 8 bofor ve üzeri olduğunda rüzgara artık fırtına denir. En bilinen fırtına çeşitlerinden biri de kestane karası fırtınasıdır. Karadeniz'in meşhur fırtınası olan kestane karası fırtınası zaman zaman İstanbul'da da etkili olmaktadır.

KESTANE KARASI FIRTINASI KAÇ GÜN SÜRER?

Genelde eylülün son haftasına denk gelen ve 3-4 gün süren kestane karası fırtınası yaklaşıyor. Yaz mevsimini andıran sıcak günler 'kestane karası fırtınası' adı verilen hava olayıyla sona erecek.

NEDEN KESTANE KARASI?

Kestanelerin dışı dikenli olduğu için ağaç tepesinde toplamak oldukça zahmetli ve zordur. Kestanelerin olgunlaştığı ve hasat mevsimine denk geldiği eylülün son haftasında belirgin sıcaklık azalışıyla birlikte görülen fırtına kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için atalarımız bu ismi vermişlerdir.

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