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KESO’dan Bitlis’e kütüphane yardımı

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) eğitime katkı vermeye devam ediyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:35
KESO’dan Bitlis’e kütüphane yardımı

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) eğitime katkı vermeye devam ediyor.


Bitlis’in Adilcevaz ilçesi’nde öğretmenlik yapmakta olan Kuşadalı Özge Korkmaz isimli öğretmen görev yapmış olduğu Selçuklu Ortaokulu’nda kütüphane eksikliğini gidermek için Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan yardım talebinde bulundu. Bu talebe kayıtsız kalmayan KESO yönetim kurulu Özge öğretmenin bu isteğini geçtiğimiz öğretim yılında yerine getirdi. Konuyla ilgili olarak KESO yönetim kurulu Başkanı Ahmet Çalım “Kuşadalı kızımız Özge Öğretmen bize bu taleple gelince kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Orada okuyan öğrencilerin bir kütüphane isteği bizim için çok önemliydi. Vatanımızın her karış toprağında okuyup, vatanına milletine hizmet verecek gençlerin yetişmesi için biz de elimizden gelen her şeyi yapmak için çaba sarf ediyoruz. Buna ön ayak olan Özge öğretmenimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.


Bilindiği üzere Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kuşadası’nda ki esnafların ailesindeki çocuklara yıl boyunca ücretsiz eğitim kursları vermeye devam ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:35
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