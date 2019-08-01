KESOB’ta ‘Konut’ sevinci

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile TOKİ işbirliğinde yapılan 834 konutun yapımı tamamlandı. Evlerin bu ay itibariyle üyelere teslim edileceğini söyleyen KESOB Başkanı Ahmet Övüç, “Bugüne kadar sırtımda Erciyes Dağı kadar yük vardı, bugünden sonrada bu yükü sırtımdan indiriyorum” dedi.

KESOB ile TOKİ işbirliği ile 2017 yılında temeli atılan 834 konutun yapımı tamamlandı. Konut alanını gezen KESOB Başkanı Ahmet Övüç, üyelerin bu ay içerisinde evlerine kavuşacağının müjdesini verdi. Kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı evlerin teslim tarihinin geciktiğini kaydeden Övüç, “KESOB ile TOKİ arasında yaptığımız sözleşme gereği esnaf ve sanatkarımıza ve yanında çalışan arkadaşlara konut yapmak üzere yola çıktık. Bu beyanımıza TOKİ’de cevap verdikten sonra önce arsa seçimini yaptık. Daha sonrada TOKİ’ye müracaat ederek 834 konutun planlaması yapıldı. Buranın temelini de 2017 yılında attık ve hızlı bir çalışma yapıldı. Bu konutları 3-5 ay önce teslim etmeyi çok arzu ettik. Burada geçmişte yapılan bir hatadan dolayı konutlarımız yapılırken başka parsele kaydığı için buraya ruhsat alamadık. O parsel daha sonra Milli Emlak’ın üzerine kaydığından dolayı ifraz yaptırdık ve bizim ihtiyacımız olan bin 500 metre arsamızı 90 bin metrekare olan arsamıza katmak için uğraştık. Bu kolay olmadı. Bu ifraz yapıldığı zaman 1 ay zarfında askıya çıktı ve prosedürler bizleri biraz uğraştırdı. Bundan dolayı istediğimiz hedefi biraz tutturamadık ama yine de Türkiye’nin en hızlısı olduğunu iddia ediyoruz. Buranın mesken ruhsatlarının alınması da biraz zamanımızı aldı. Belediye başkanlarımızda bu işte gayret gösterdi ama almış olduğumuz ruhsatlarda 17 tane imza var. Hem imza süresi uzun sürdü hem de konutun fazla olmasından dolayı bu süreçler uzadı. Arkadaşlarımıza ‘Ramazan öncesinde 2 bayramı bir arada yaptırırız’ dedik ama 2 bayramı bir arada yapamadık. Özür diliyorum. İnşallah bu bayramda 2 bayram bir arada olacak. Konutlarımızı biran önce teslim edeceğiz. Bütün arkadaşlarımızın mutlu sona ermeleri için bütün gayreti gösteriyorum. Türkiye’de KESOB olarak en hızlı yapılan konutlar oldu. Bizimle beraber başlayanlar halen temel atamadı ama biz bu ay itibariyle konutları teslim edeceğiz. Buranın temelini 2017’nin Nisan ayında attık. 2017’den 275 gün, 2018’den 365 gün, 2019’dan ise 150 gün olmak üzere temel attığımız günden bugüne 790 gün geçti. Kayseri kış memleketidir. Kış aylarında buranın betonlarının atılmasını istemedik. Burada 3 kış geçirdik. Buradaki üyelerimize en iyi şekilde vermek için peyzajı yapılarak teslim ettik” ifadelerini kullandı.

KESOB üyelerini ev sahibi yapmak için çok çalıştıklarını kaydeden Başkan Övüç, sırtından Erciyes Dağı kadar yük indiğini söyleyerek, “Ayın 8’inden itibaren günde 60-70 konut olmak üzere bütün konutlar teslim edilecek. Bu konutların içerisinde hak sahiplerinin güle güle oturmasını Allah’tan diliyorum. Herkes hayrını görsün. Burada geçmişte bize bazı hakaretlerde bulunan arkadaşlarımız var. Onlara da hakkımı helal etmiyorum. İnanınki, bugüne kadar sırtımda Erciyes Dağı kadar yük vardı. Bugünden sonrada Erciyes Dağı’nı sırtımdan indiriyorum, bütün üyelerimiz güle güle hayrını görsün diyorum. Herkes evlerinin içerisinde çoluk çocuğuyla sağlık ve sıhhat içerisinde mutlu bir şekilde oturmalarını diliyorum” diye konuştu.