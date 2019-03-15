KESOB-TOKİ işbirliğinde esnafa yönelik yaptırılan 709 konutun kura çekimi yapıldı

TOKİ Başkanlığı ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Yeşilyurt 709 adet Toplu Konut Projesinin konut alma ve konut belirleme kura çekimi yapıldı. "Kendi kaderini kendin belirle" diyerek KESOB Başkanı Övüç’ün kürsüye davet ettiği vatandaş zemin katı seçince salon kahkahaya boğuldu.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan KESOB Başkanı Ahmet Övüç, göreve geldikleri günden itibaren esnafların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Sanayi kenti olan Kayseri’de birliğimize bağlı 41 odamız kayıtlı. Yaklaşık 27 bin esnaf ve sanatkarımız bulunmaktadır. 2014 yılında yönetim olarak göreve geldiğimizde esnaf ve sanatkarımızın ve yanında çalışanların konut ve iş yeri ihtiyaçlarının olduğu tespit ettik ve bu yönde çalışmalar yapmaya başladık. 2016 yılında TOKİ Başkanlığı ile birlikte 834 adet konut yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde teslim etmeye hazırlanıyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz 834 konutun projesini esnaf ve sanatkarımızın ihtiyacını karşılaması ve gelen talep üzerine orta ve alt gelir gruplarına esnaf ve sanatkarımız için TOKİ ile birlikte 709 konutluk 2. etap konutlarını gerçekleştirdik. Bugün hak belirleme kura çekimini gerçekleştireceğimiz Toplu Konut Projemiz kapsamında 378 adet 2+1, 298 adet 3+1 ve 40 adet 4+1 olmak üzere toplam 709 adet konutumuz bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Eliştaş: "2023’de hedef 1 milyon 200 bin konut"

Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili ve önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ise, TOKİ’nin başarılı çalışmalara imza attığının altını çizerek, "Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımızın göstermiş olduğu gayret takdire şayan. Kayseri’de Toplu Konut İdaresi’nin 2002 seçimlerine giderken genel başkanımızın, başbakanımızın, cumhurbaşkanımızın o zaman ifade ettiği 500 bin konut bugün 831 bin konuta ulaşmış durumda. 2023 yılında inşallah 1 milyon 200 bin konut yani, 363 bin konut daha 4 yıl içerisinde yapılacaktır. Eskiden kooperatifler olur, inşaatlar yapılırdı. Bunların süreleri 10-15 yıllık olurdu. Üye olur, aidatları ödersiniz ama ne zaman biteceğini beklemekten evin ne olduğunu unuturdunuz. Ama şimdi Toplu Konut İdaresi yaptığı ihalelerle, şartnamelerle belirli bir zaman ortaya koyuyor. Kayseri gibi kış mevsiminin yoğun olduğu, inşaat sektörünün 3-4 ay çalışamadığı bir süreçte 600 günde toplu konut yaptırabilmek çok önemli bir başarıdır" dedi.

Yeni Zelanda’da bir camiye düzenlenen saldırıyla ilgili konuşan ve İslam aleminin birliğinin öneminden bahseden Elitaş konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Sabah üzgün bir hadiseyle uyandık. Yeni Zelanda’da Cuma namazını eda eden Müslümanların olduğu bir camiyi birisinin insanlık dışı kişilerin yaptıkları toplu katliamın acısını hep beraber hissettik. En son aldığımız bilgi 49 kişinin dini vecibelerini yerine getirirken şehadet şerbetini içtiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Hristiyan ülkelerde en ufak bir şey olduğunda dünya ayağa kalkarken, Yeni Zelanda’da bir camide 49 kişinin katledilmesi ile ilgili maalesef Hristiyan ülkelerde çıt yok. Öyle bir çelişkiyle karşı karşıyayız ki sanki dünyada yaşayan Müslümanlar ikinci sınıf vatandaş, onların hayatları çok daha değersizmiş gibi bir görüntüyle karşı karşıyayız. İnsanlığın beklenilen noktaya doğru gelmesi için İslam aleminin, Müslümanların bir ve beraber olmaları, bugün yaşadığımız hadisenin en önemli göstergelerinden biri olduğunu hepimiz idrak etmiş durumdayız. O yüzden bir ve beraber olmamız lazım, aksi halde bizi parçalayarak İslam alemini bir noktada etkisiz hale getirebilmek için gayret gösteriyorlar."

Vali Şehmus Günaydın da çekilişin vatandaşlara hayırlar getirmesinin temenni ettiği konuşmasında, "Hayatımız boyunca sevindiğimiz anlar oluyor, yeni ev, otomobil sahibi olduğumuz anlar hayatımızda unutamayacağımız anlar. Bugün de böylesine tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Allah bütün hak sahibi vatandaşlarımıza ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Kimse üzülmesin, burada boş yok. TOKİ’mizin fırsatları da bitmez" şeklinde konuştu.

Zemin katı çekince salon kahkahaya boğuldu

Konuşmaların ardından Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, KESOB Başkanı Ahmet Övüç ve beraberindekiler 12. Noter eşliğinde kura çekimini gerçekleştirdi. KESOB Başkanı Övüç seçtiği vatandaşı, "Kendi kaderini kendin belirle" diyerek kürsüye davet etti. Koşarak kuranın yapıldığı alana gelen vatandaş, zemin katı seçince salon kahkahaya boğuldu. Salonu dolduran binlerce kişi daha sonra vatandaşı alkışlayarak moral verdi. Törene çocuklarıyla katılan bazı aileler de evlerinin belirleneceği kurayı çocuklarına çektirdi.