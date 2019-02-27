Keşmir’de tansiyon yükseliyor

Hindistan ve Pakistan karşılıklı olarak hava sahalarını ihlal etti. Pakistan Hava kuvvetleri, hava sahasına giren 2 Hindistan savaş uçağını düşürdü.

Cemmu ve Keşmir bölgesinde Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon yükseliyor. İki ülkenin savaş uçakları karşılıklı olarak hava sahalarını ihlal etti. Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Pakistan hava kuvvetlerinin Hindistan’a ait 2 savaş uçağını düşürdüğü belirtildi. Pakistan’a ait 3 savaş uçağının da Hindistan hava sahasına girdiği ve Hindistan tarafından engellendiği belirtildi.

Hindistan haber ajansı ANI, Hindistan hava sahasında Pakistan’a ait bir F-16’nın düşürüldüğünü açıkladı.