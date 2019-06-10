Keşmir'de Müslüman kız çocuğunun katledilmesi

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletine bağlı Kathua'da ocak ayında 8 yaşındaki Müslüman kız çocuğunu tecavüz ederek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 8 kişiden 7'si suçlu bulundu.

Mahkeme heyeti Asifa Bano'yu öldürmekten yargılanan 8 kişiden 7'sini suçlu bulurken, bir zanlının beraatine karar verdi.

Haklarındaki mahkeme kararının yakın zamanda açıklanması beklenen zanlıların ölüm cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi.

Cammu Keşmir eyaletine bağlı Kathua'da Müslüman göçer topluluğu Gujjarlar'a mensup bir ailenin 8 yaşındaki kız çocuğunun, 10 Ocak'ta, aralarında emekli bir kamu görevlisi ve polis memurlarının bulunduğu 8 kişi tarafından kaçırılıp bir Hindu tapınağında bir hafta boyunca tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması ülkeyi derinden sarsmıştı.

8 yaşındaki kız çocuğuna, işkence sırasında bilincinin kapalı kalması için sakinleştiriciler verildiği, çocuğun bacaklarının kırıldığı, boğularak öldürüldükten sonra kafasına taşla vurulduğu polis tutanaklarında yer almıştı.

Vahşi cinayetin Müslüman Gujjarları korkutarak, Cammu Keşmir'in Hint nüfusun yoğun olduğu kesiminden uzaklaştırmak amacıyla işlenen bir nefret suçu olduğu öne sürülüyor.