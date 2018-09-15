Keşmir'de can pazarı! Bilye atarlar öldürüyor

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Hindistan güvenlik güçleri tarafından kullanılan bilye atar silahların, pek çok kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin gözlerini kaybetmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

TIME dergisinin haberine göre, Cammu Keşmir bölgesinde 2010 yılından bu yana düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleri tarafından "ölümcül olmadığı" iddia edilen bilye atarlar kullanılıyor.

İsmi bir oyuncağı andırsa da bu silahlar çok ağır yaralanmalara neden oluyor.

Uluslararası Af Örgütü, Cammu Keşmir'de 2010 yılından beri bilye atan silahların, 14 kişinin ölümüne, 6000'den fazla kişinin yaralanmasına ve 700'den fazla kişinin gözlerini kaybetmesine yol açtığını bildirdi.

Askeri teknolojileri izleyen, İngiltere merkezli "Omega Araştırma Vakfı" isimli kuruluştan bir sözcü, "Hindistan güvenlik güçleri bilye atar dese de bu, bir pompalı tüfek.” değerlendirmesinde bulundu.

İkisi arasındaki tek farkın mühimmatın türü olduğunu söyleyen sözcü, bunun ateşlendiğinde her yöne dağılan 500'e kadar minik kurşun saçmadan oluşan bir şarjörü olduğunu ifade etti.

Sözcü, Hint güçleri tarafından kullanılan bilye atarların daha çok avcılar tarafından kullanıldığına işaret ederek, "Mühimmat, kalabalıkların kontrolü için tasarlanmamış." dedi.

6 BİN KİŞİ YARALANDI

Cammu Keşmir'deki direnişçi gruplar, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.

Güvenlik güçleri ile Hizbul Mücahidin arasında 8 Temmuz 2016'da da çıkan çatışmada, örgütün üst düzey üyelerinden Burhan Wani'nin öldürülmesinden sonra on binlerce kişi sokaklara dökülmüş ve protestolar sırasında 63 kişi hayatını kaybetmişti.

Wani'nin ölümünün akabindeki 7 ayda, 782'si gözünden olmak üzere 6 binden fazla kişinin bilye atarlarla yaralandığı kaydedildi.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.