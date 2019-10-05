0553 313 94 23

Müslümanların zulüm gördüğü Keşmir'de bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Hindistan'da Müslümanların eziyet ve zulüm gördüğü Keşmir bölgesinde bir hükümet binası yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 13:28
Müslümanların zulüm gördüğü Keşmir'de bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir hükümet binası yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cammu Keşmir Polis Genel Direktörü Dilbagh Singh, saldırının, bölgenin güneyindeki Anantnag kentinde bir hükümet binası yakınında el bombası kullanılarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Olayda aralarında bir polis ve bir gazetecinin bulunduğu 10 kişinin hafif yaralandığını belirten Singh, saldırının faillerinin araştırıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Yeni Delhi yönetiminin bu kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, aralarında eyaletin eski başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti’nin de bulunduğu bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Milliyetçilerin liderliğindeki Hindistan hükümetini eleştirenler, 370. maddenin iptaliyle Müslüman çoğunluğun bulunduğu bölgenin demografik yapısının bozulmasının amaçlandığını savunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 13:28
  1. Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesi
  2. Cammu Keşmir
  3. bombalı saldırı
  4. Cammu Keşmir Polis Genel Direktörü Dilbagh Singh
  5. el bombası
  6. Yeni Delhi
  7. Faruk Abdullah
  8. Ömer Abdullah
  9. Mehbuba Müfti
  10. asayiş operasyonları
  11. özel statü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dizanteri nedir? Dizanteri hastalığı nasıl bulaşır? Dizanteri belirtileri ve tedavisi
    1. Dizanteri nedir? Dizanteri hastalığı..
    2. Karnıyarık nasıl yapılır? Tencerede..
    3. Irak hükümeti göstericilerin..
    4. Sırrı Süreyya Önder’e de aynı teklifi..
    5. Sigorta başlangıcı nasıl öğrenilir?..
    6. EYT ile kimler emekli olacak? EYT..
    7. Kamu personel alımı ilanı Üniversite..
    8. Keşmir'de bombalı saldırı! Çok sayıda..
    9. Parmaklarda uyuşma neden olur? Parmak..
    10. Putin 'büyük sırrı' açıkladı!
    11. Yargıtay'dan emsal gelin-kaynana kararı
    12. EYT erken emeklilik ne zaman çıkacak?..
    13. Gençlerin 'ayakkabı' şakası hastanede..
    14. Cezaevi firarisi damda uyurken enselendi
    15. Erdoğan'ın konuşması sonrası namlular..
    16. AK Partili İbrahim Aydemir’den..
    17. Erdoğan'ın 'anlaşıldı' paylaşımına..
    18. Yüksek Seçim Kurulu 225 memur alımı..
    19. Bağdat'ta gösterilerin etkisi devam..
    20. Fenerbahçe'den sürpriz Ozan Tufan..
    21. Rusya İdlib'e 24 gün sonra yeniden..
    22. Kırmızı ve gri kategoride aranan 2..
    23. TSSF Başkanı Şahin Özen: Bu sene bütün..
    24. Bakan Albayrak duyurdu: Fiyatlara..
    25. Liselerde 'akran kardeşliği' ile okula..
    26. Yeşil Burun Adaları kıyılarında..
    27. Anadolu Selçuklu'yu anlatmak için..
    28. Enflasyonun direncini kıracak tedbir..
    29. EYT son dakika haberi! Bağkur’lular da..
    30. İsrail’e ajanlık yapan Rus enselendi
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    Arapça Kitap Fuarına 15 ülkeden 200 yayınevi katılıyor
    Arapça Kitap Fuarına 15 ülkeden 200 yayınevi katılıyor