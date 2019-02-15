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Keşmir’de bilanço artıyor: 44 ölü

Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Sringar şehrinde Hindu güvenlik güçlerine ait bir araca, bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ölü sayısı 44’e yükseldi.

15 Şubat 2019 Cuma 11:36
Keşmir’de bilanço artıyor: 44 ölü

Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Sringar şehrinde Hindu güvenlik güçlerine ait bir araca, bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ölü sayısı 44’e yükseldi. Saldırıyı Ceyş-i Muhammed örgütü üstlendi.


Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan "Cemmu ve Keşmir" bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Sringar şehrinde, Hindistanlı güvenlik güçlerinin kullandığı otobüse, bombalı yüklü araçla saldırı düzenlendi. Hindistan Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırıda hayatının kaybedenlerin sayısının 44’e yükseldiğini açıklayarak, bölgede gerçekleştirilen en büyük terör saldırılarından biri olduğu söylendi. Saldırıyı Ceyş-i Muhammed örgütünün üstlenmesiyle, Hindistan hükümeti, saldırıdan Pakistan’ı terör örgütlerine göz yummakla suçladı.



Hindistan Pakistan’ı suçladı, Pakistan yalanladı


Hindistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Pakistan’ın kendi bölgelerinde faaliyet gösteren terörist ve terör gruplarını desteklemeyi bırakmasını ve diğer ülkelerde saldırı başlatmak için teröristlere sağladığı imkanları kaldırmasını talep ediyoruz" denildi. Saldırının ardından Pakistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ise, saldırıdan dolayı “derin üzüntü” duyulduğu belirtilerek, “Hindistan hükümeti ve medyasınca, henüz soruşturma yapılmadan Pakistan’ın suçlanmasını şiddetle reddediyoruz" ifadeleri kaydedildi.



Patlama kilometrelerce öteden duyuldu


Hindistan Emniyetince yapılan açıklamada, tanıkların patlamayı kilometrelerce öteden duyduğuna değinilirken, ceset parçalarının 100 metreden daha fazla uzaklığa saçıldığı ifade edildi.


Müslüman nüfusun yoğunlukta bulunduğu Cemmu ve Keşmiş’de Hindistan-Pakistan ihtilafı yıllardır sona ermiyor. İki komşu ülke tüm bölgenin, kendi toprağına ait olduğunu iddia ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:36
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