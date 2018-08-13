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Keşmir'de bilanço ağır! 241 kişi öldü

Hindistan'da yıl başından bu yana Hint askerleri ve direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 241 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 63'ünün sivil olduğu kaydedildi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 20:29
Keşmir'de bilanço ağır! 241 kişi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint askerleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda bu yıl 241 kişi öldü.

Yerel basındaki haberlere göre, Cammu Keşmir bölgesinde yıl başından bu yana Hint ordusu ile direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 241 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin 122'sinin direnişçi, 63'ünün sivil ve 56'sının Hint polisi ve askeri olduğu kaydedildi.

Çatışmalarda sadece bu ay 23 kişi yaşamını yitirdi.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı. 

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde iken bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 20:29
  1. Hindistan
  2. Keşmir
  3. çatışma

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