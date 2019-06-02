Kesmetepe beldesinde seçim heyecanı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart’taki seçimin iptaline karar verilen Besni’ye bağlı Kesmetepe beldesinde vatandaşlar yeniden sandık başına gitme heyecanı yaşadı.

31 Mart’ta Kesmetepe beldesinde bin 97 oyun geçerli sayıldığı seçimde CHP adayı Hasan Koca ile Demokrat Parti adayı Yusuf Parlak eşit oy almıştı. İlçe Seçim Kurulu bu eşitliğin ardından kura çekilmesine karar verirken, CHP adayı Hasan Koca kura çekimine itiraz ederek konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na taşıdı. YSK ise CHP Adayı Hasan Koca’nın itirazını değerlendirerek beldede seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi.

Bu kararın ardından seçimin 2 Haziran 2019 Pazar günü yapılmasına karar verildi. Kesmetepe beldesinde bugün yenilenen seçim için seçmenler yeniden sandık başına gitti. Sabah saat 08.00’dan itibaren beldede oy kullanılacak yerlere giden vatandaşlar, oylarını kullanmaya devam ediyor. 5 adayın yarıştığı seçimde bin 205 seçmen 6 sandıkta oylarını kullanıyor.