Keskin’de oy verme işlemi tamamlandı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart’taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen bir belde ve üç ilçeden biri olan Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi tamamlandı.02 Haziran 2019 Pazar 18:02
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart’taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen bir belde ve üç ilçeden biri olan Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme işleminin tamamlanması ile oylar sayılmaya başlandı.
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