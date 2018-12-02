Fransa savaş alanı! Keskin nişancılar çatılara çıktı, emir bekliyorlar...

Şiddetli geçen eylemin Paris ayağında İçişleri Bakanlığının verilerine göre 287 gözaltı gerçekleşti ve 17’si polis toplam 110 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin de yoğun çalıştığı günde 6 binanın ateşe verildiği 190 yangına da müdahale edildiği öğrenildi.

Keskin nişancılar emir bekliyor

Fransa çapında 65 bin polis görevlendirilirken, yüksek yerlere keskin nişancılar yerleştirilmesi dikkat çekti. Bazı bölgelerde büyük yangınlar çıkarıldığı, Puy-en-Velay’de Valiliğin ateşe verildiği ve Bordeaux’da patlama sebebiyle bir kişinin elini kaybettiği öğrenildi.

Yüzlerce aracın ateşe verildiği, Fransız polisleri ile eylemciler arasında yaşanan şiddetli çatışmanın gerçekleştiği günün ardından geriye enkaz görüntüleri kaldı.



