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Keskin Belediye Başkanı Yıldırım mazbatasını aldı

04 Haziran 2019 Salı 16:04
Keskin Belediye Başkanı Yıldırım mazbatasını aldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçiminin ardından AK Parti'den Keskin Belediye Başkanı olan Dede Yıldırım, mazbatasını aldı.

AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Dede Yıldırım ve çok sayıda partili, İlçe Seçim Kuruluna geldi. Hakim Çağatay Atila, Yıldırım'a mazbatasını verdi.

Dağdelen, burada yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da yapılan seçimi büyük bir başarıyla kazandıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Yıldırım'ın bugünden itibaren Keskin'e hak ettiği hizmeti yapacağını vurgulayan Dağdelen, "Keskin seçimi, aynı zamanda İstanbul seçimi öncesinde bir işaret fişeği oldu. İnşallah, 23 Haziran'da da İstanbul Büyükşehir Belediyesini alarak hizmetlerimize çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz." dedi.

Yıldırım da gecelerini gündüzlerine kattıklarını ve hayırlı bir sonuca ulaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Allah'a çok şükrediyoruz. İnşallah bu Keskin seçimi İstanbul seçimlerine de doping olacak. Bundan sonra Keskin'i daha iyi noktaya getirmeye gayret edeceğiz. Keskin'in sıkıntılarını ve sorunlarını biliyorum. Bakanlarımız geldiler. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Keskin'e hizmet etmeye çalışacağız. Kazanan Keskin oldu. Biz de hizmetkarı olacağız."

Dağdelen ve Yıldırım daha sonra beraberindeki partililerle Keskin Belediyesine geçti. Dağdelen, Yıldırım ve beraberindekiler burada halay çekti.

2 Haziran Pazar günü yapılan seçimde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426, İYİ Parti adayı Necati Alsancak 2 bin 162 ve MHP adayı Mustafa Alp Sülsipiroğlu 627 oy almıştı.

31 Mart Pazar günü yapılan seçimde ise İYİ Parti adayı Necati Alsancak 1806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım 1799 oy almıştı.

AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, İlçe Seçim Kurulu, itirazı reddederek tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş, Yıldırım'ın oyu 1800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurmuştu.

İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetmişti.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 16:04
  1. Dede Yıldırım
  2. Keskin
  3. Mazbata

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