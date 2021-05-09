Keşkek nasıl yapılır? Tam ölçülü keşkek tarifi
Geleneksel bir lezzet hazırlamak isteyenler keşkek tarifini araştırıyor. Peki, keşkek için hangi malzemeler gerekli? Keşkek tarifi
Anadolu'nun pek çok yerinde yapılan keşkek farklı bir lezzet arayanlar için iyi bir alternatif. Peki, keşkek için hangi malzemeler gerekli?
Keşkek tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı aşurelik buğday
- 4 su bardağı su
- 4 adet tavuk pirzola
- Tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
Sos için:
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Keşkek nasıl yapılır?
Öncelikle buğdayı bir gece önce ıslatın. Ertesi gün buğdayı süzün ve haşlayın.
İyice haşlanan buğdayın üzerine tavukları ekleyin. Gerek görürseniz sıcak su ekleyebilirsiniz.
Baharatları ekleyip pişmeye bırakın.
Tavuklar pişince tencereden alın ve eti kemikten ayırın.
Blendarla buğday ve tavuk etini çekin.
Tereyağını ve kırmızı toz biberi tavaya alıp kızdırın.
Servis aşamasında yemeğin üzerine sosu gezdirin.
Afiyet olsun.