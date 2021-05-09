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Yemek Tarifleri Keşkek nasıl yapılır? Tam ölçülü keşkek tarifi
Yemek Tarifleri

Keşkek nasıl yapılır? Tam ölçülü keşkek tarifi

Geleneksel bir lezzet hazırlamak isteyenler keşkek tarifini araştırıyor. Peki, keşkek için hangi malzemeler gerekli? Keşkek tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-09 18:15:00 -
Keşkek nasıl yapılır? Tam ölçülü keşkek tarifi

Anadolu'nun pek çok yerinde yapılan keşkek farklı bir lezzet arayanlar için iyi bir alternatif. Peki, keşkek için hangi malzemeler gerekli?

Keşkek tarifi

Malzemeler:

  • 2 su bardağı aşurelik buğday
  • 4 su bardağı su
  • 4 adet tavuk pirzola
  • Tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber

Sos için: 

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Keşkek nasıl yapılır?

Öncelikle buğdayı bir gece önce ıslatın. Ertesi gün buğdayı süzün ve haşlayın.

İyice haşlanan buğdayın üzerine tavukları ekleyin. Gerek görürseniz sıcak su ekleyebilirsiniz.

Baharatları ekleyip pişmeye bırakın.

Tavuklar pişince tencereden alın ve eti kemikten ayırın.

Blendarla buğday ve tavuk etini çekin.

Tereyağını ve kırmızı toz biberi tavaya alıp kızdırın.

Servis aşamasında yemeğin üzerine sosu gezdirin.

Afiyet olsun.

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