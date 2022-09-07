'“Keşke Yunan galip gelseydi!” ne demek?'

Sosyal medyada zaman zaman dolaştığını gördüğüm yukarıdaki başlık, tamamen cımbızlanarak alınmış ve Rahmetli Kadir Mısıroğlu’na atılmış alçakça/şerefsizce kuyruklu bir iftiradır.

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Üstad Kadir Mısıroğlu mealen şöyle dedi:

“Tek Parti CHP yönetimi ile Müslüman Türk Milletine yapılan eziyet, baskı, din, Kur’an düşmanlığı ve o bilinen Hitlervari İstiklal Mahkemeleri ile icra edilen cinayetleri bilmeyen yoktur. Ayasofya’yı kendi hür iradeleriyle 1931’de ibadete kapattılar.Sonra, 1934’te müzeye çevirdiler. Onlarca camiyi ahıra, Ezanı eşek anırmasına çevirdiler. Jandarma ve tahsildar terörü ile milletin anasını ağlattılar. Bunlardan daha büyük düşmanlık mı olur?

CHP geleceğine, Yunan galip gelseydi daha az zarar verirdi. Çünkü,Yunan gâvuruna -düşman- der, savaşır kurtulurduk.Bunları bizden zannettik, savaşamadık.”

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Bu yazının altına cesaretle ve korkusuzca imzamı atarım. Üstadın bu ifadelerinin aynısını ve fazlasını; canlı şahit olarak babasından veya dedesinden dinlemeyen var mı? Siz bu yazının altına imzanızı atmaz mısınız? Varsın korkaklar atmasın. Unutmayınız ki;

Cesurlar bir kere, korkaklar bin kere ölür. Korkusuz ve cesur Üstadımız Kadir Mısıroğlu’na;

Allah milyon kere Rahmet eylesin.Amin.