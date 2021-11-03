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Dünya Keşke İslam dünyası bu kadar izzetli olsaydı! İrlanda’dan İsrail’e bir tokat daha
Dünya

Keşke İslam dünyası bu kadar izzetli olsaydı! İrlanda’dan İsrail’e bir tokat daha

Geçtiğimiz mayıs ayında İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemleriyle ilgili "fiili ilhak" ifadesini kullanan ilk Avrupa Birliği ülkesi olan İrlanda’dan siyonistlere bir tokat daha geldi. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, İsrail'in 6 Filistinli sivil toplum kuruluşunu “terör örgütü” olarak damgalama kararına tokat gibi bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 22:06:00 -
Keşke İslam dünyası bu kadar izzetli olsaydı! İrlanda’dan İsrail’e bir tokat daha

Münübe Yılmaz

Geçtiğimiz mayıs ayında İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemleriyle ilgili "fiili ilhak" ifadesini kullanan ilk Avrupa Birliği ülkesi olan İrlanda’dan siyonistlere bir tokat daha geldi. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, İsrail'in 6 Filistinli sivil toplum kuruluşunu “terör örgütü” olarak damgalama kararını desteklemek için kendilerine hiçbir inandırıcı kanıt sunulmadığını söyledi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın geçen hafta yaptığı “İrlanda Hükümeti'nin denizaşırı kalkınma programı olan Irish Aid, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin finansmanına yardım ediyor. Onların İsrail tarafından yasaklanan 6 Filistinli STK ile bağlantısı var” açıklamasına cevap veren Coveney, “Batı Şeria'da ağırlıklı olarak işgal altındaki topraklarda bulunan insanları temsil eden ve mütevazı fon sağladığımız kurumlar, şimdi ‘terör örgütü’ olarak yaftalanıyor. Bu kurumları terörist ilan etmek için İsrail’in elinde hangi kanıt var” diye sorarak İrlanda’nın parasını nereye harcadığını bildiğini belirtti.

AB'deki en İsrail karşıtı ülke olarak algılanıyor

İrlanda hâlâ birçok İsrailli tarafından AB'deki en İsrail karşıtı ülke olarak algılanıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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