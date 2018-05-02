Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Özışık: Keşke Abdullah Gül de Arınç gibi olabilseydi

Gazeteci Süleyman Özışık, uzun süre muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimleri için çatı aday olarak düşündüğü Abdullah Gül'e atıfta bulunarak, "Keşke Abdullah Gül de Arınç gibi olabilseydi" dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:42
Özışık: Keşke Abdullah Gül de Arınç gibi olabilseydi

Süleyman Özışık, uzun süredir muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı aday olarak Erdoğan'ın karşısına çıkarmak istediği Abdullah Gül'e eleştiride bulundu. Özışık, Bülent Arınç, Erdoğan'a sırt çevirmediğini ve davasına sahip çıktığını belirtirken, "Abdullah Gül de Arınç gibi olabilseydi, onun gibi yapabilseydi keşke." dedi.

İŞTE ÖZIŞIK'IN YAZISINDAKİ İLGİLİ BÖLÜM:

Ağabey olmak gerçekten büyük sorumluluk gerektiriyor. Kimi zaman bir küçüğüme kızıp arkamı döndüğümde, annem hemen devreye girer:
- Sen ağabeysin, ağabeyliğini yapacaksın.
Bülent Arınç'ın yaptığı budur.
O kadar laf saydırdılar arkasından.. Kâh "hain" dediler, kâh "FETÖ'cü" dediler... hâlâ aynı sakızı çiğniyorlar. Buna rağmen Bülent Arınçağabey olmanın sorumluluğunu yerine getirdi ve davasına, dava arkadaşına, "Kardeşim" dediği Tayyip Erdoğan'a arkasını dönmedi, ihanet etmedi... 
Şeytana uymadı annemin deyişiyle! 
Abdullah Gül de Arınç gibi olabilseydi, onun gibi yapabilseydi keşke...

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:42
  1. Süleyman Özışık
  2. Abdullah Gül
  3. Bülent Arınç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Miroslav Stoch yine tutunamadı! Ayrılığın eşiğinde
    1. Miroslav Stoch yine tutunamadı!..
    2. Muhalefetin ittifakına hükümetten ilk..
    3. İnstagram o güncellemeyi test ediyor
    4. Emekliye verilecek ikramiyenin kaynağı
    5. Belli oldu! Galatasaray Devler Ligi'ne..
    6. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan..
    7. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nden emsal..
    8. Bakan Soylu: 17 bin bekçi alınacak!
    9. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında..
    10. Facebook'dan bir skandal daha!..
    11. Tarçın ve balın muhteşem karışımı
    12. Yazışmalar deşifre oldu! Bakan'ı ele..
    13. Türkiye Nijerya'daki cami saldırısını..
    14. Donald Trump'a 1 Mayıs şoku!
    15. Kaldırıma çarpan lüks otomobil takla..
    16. O ülke elçiliğini Kudüs'e taşıdı!..
    17. Devlet Bahçeli'den 4 partili ittifaka..
    18. Suudi Arabistan'ın 2 askeri, Yemen..
    19. 61 kilogram eroin ele geçirildi
    20. DNA raporu ortaya çıktı! Evli olan..
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!