Özışık: Keşke Abdullah Gül de Arınç gibi olabilseydi

Süleyman Özışık, uzun süredir muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı aday olarak Erdoğan'ın karşısına çıkarmak istediği Abdullah Gül'e eleştiride bulundu. Özışık, Bülent Arınç, Erdoğan'a sırt çevirmediğini ve davasına sahip çıktığını belirtirken, "Abdullah Gül de Arınç gibi olabilseydi, onun gibi yapabilseydi keşke." dedi.

İŞTE ÖZIŞIK'IN YAZISINDAKİ İLGİLİ BÖLÜM:

Ağabey olmak gerçekten büyük sorumluluk gerektiriyor. Kimi zaman bir küçüğüme kızıp arkamı döndüğümde, annem hemen devreye girer:

- Sen ağabeysin, ağabeyliğini yapacaksın.

Bülent Arınç'ın yaptığı budur.

O kadar laf saydırdılar arkasından.. Kâh "hain" dediler, kâh "FETÖ'cü" dediler... hâlâ aynı sakızı çiğniyorlar. Buna rağmen Bülent Arınçağabey olmanın sorumluluğunu yerine getirdi ve davasına, dava arkadaşına, "Kardeşim" dediği Tayyip Erdoğan'a arkasını dönmedi, ihanet etmedi...

Şeytana uymadı annemin deyişiyle!

Abdullah Gül de Arınç gibi olabilseydi, onun gibi yapabilseydi keşke...