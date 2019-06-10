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Kesintisiz güç kaynağı projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Arş.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:01
Kesintisiz güç kaynağı projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Arş. Gör. Dr. Ahmet Aksöz’ün “M2M Destekli Yüksek Frekanslı Kesintisiz Güç Kaynağı” başlıklı 2019 TÜBİTAK BİGG 1512 proje başvurusu TÜBİTAK tarafından kabul edildi.


Aksöz, proje ile kendi firmasını kurmak üzere başvuru yapan 4594 girişimciden kabul edilen 146 kişinin içine girmeyi başardı. Danışmanlığını Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yunus Torun’un yaptığı proje TÜBİTAK TEYDEB Teknogirişim desteği alacaktır.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aksöz, mevcut kesintisiz güç kaynaklarından daha akıllı ve pratik çözümler sunduklarını anlatarak, “Üniversitemiz ve ülkemiz için faydalı olacağını düşündüğümüz bir proje. Şu an piyasada elektrik kesintisi anında kullanılan enerji cihazları genelde jeneratör şeklinde mekanik sistemler. Bu jeneratörler elektrik kesintisinden sonra 1 ila 10 saniye arasında devreye girip daha sonra enerji vermeye başlıyorlar. Oysaki kesintisiz güç kaynakları, UPS sistemleri elektriksel cihazlar olup elektrik kesintisi anında algılayıp devreye girebilen cihazlardır. Biz buna ‘köprülenmiş sistem’ diyoruz. Böylece cihaz zarar görmemiş oluyor. Amaçlarımızdan birisi bu. Projenin mahremiyeti açısından detaya çok giremiyorum fakat diğer bir amacımız, kesintisiz güç kaynağını akıllı hale getirmek. Bulut teknolojisini (M2M) kullanarak kesintisiz güç kaynağımızla kullanıcı arasında haberleşme sağlamak istiyoruz. Ortaya çıkacak bitirme tezleri ve yüksek lisans öğrencilerinden alacağımız desteklerle literatüre katkıda bulunabileceğimiz bilimsel yayınlar, konferans bildirileri üretmeyi planlıyoruz. Umarım bu proje sonunda ülkemiz için faydalı, ithalatı azaltan ve aynı zamanda bilimsel olarak farkındalık oluşturan bir iş yapmış oluruz.” dedi.


Aksöz, projede 2 yüksek lisans öğrencisini bursiyer olarak çalıştıracaklarını, 4 veya 5 lisans öğrencisine de bitirme tezi konusu çıkarmayı planladıklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:01
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