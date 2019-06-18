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Kesintiler cep’te

Kesintisiz enerji için yatırımlarına devam eden ÇEDAŞ, planlı kesintileri müşterilerine SMS yolu ile bildirmeyi sürdürüyor Yapılacak kesintilerbölge, tarih ve süre bilgileri kesintiden etkilenecek abonelere SMS yolu ile gönderiliyor.

18 Haziran 2019 Salı 15:06
Kesintiler cep’te

Kesintisiz enerji için yatırımlarına devam eden ÇEDAŞ, planlı kesintileri müşterilerine SMS yolu ile bildirmeyi sürdürüyor Yapılacak kesintilerbölge, tarih ve süre bilgileri kesintiden etkilenecek abonelere SMS yolu ile gönderiliyor.


Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 980 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), yüksek müşteri memnuniyeti için planlı elektrik kesintileri öncesinde abonelerini SMS ile bilgilendirme uygulamasını sürdürüyor.


Tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren ÇEDAŞ, planlı elektrik kesintileri sırasında aynı zamanda can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla kesinti yapılacak bölge, tarih ve süre bilgilerini kesintiden etkilenecek tüketicilerle SMS yoluyla paylaşarak hizmet kalitesini daha da artırmayı hedefliyor.


Konuyla ilgili olarak ÇEDAŞ’tan yapılan açıklamada, “www.cedas.com.tr adlı kurumsal web sitemizdeki Online İşlemler bölümünde yer alan ‘SMS Bilgilendirme’ formundaki ad, soyad, cep telefonu numarası, adres bilgisi ve elektrik faturaları üzerinde yer alan hizmet numarasını paylaşan ÇEDAŞ abonelerimiz, SMS aracılığıyla planlı kesintiler önceden öğrenebilir. Kesinti bilgisi alamayan abonelerin Online İşlemler bölümünde yer alan ‘SMS Bilgilendirme’ formunu doldurarak bilgilerini güncelledikten sonra SMS hizmetimizden yararlanmaları mümkün.” Denildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:06
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