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"Kesinlikle terör amaçlı bir yangın değil"

Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci:-"(Dalaman'daki yangın) Yangının çıkış noktasını hem jandarma, hem biz, olay yeri inceleme ekipleri, yerinde inceledi. Kesinlikle terör amaçlı bir yangın değil. Biz bunu net olarak söyleyebiliyoruz"- "Muğla'da çıkan yangınlarla ilgili titiz bir inceleme yaptık. Bu zamana kadar terör amaçlı yangın çıktığına dair herhangi bir emareye rastlamadık"- "(Datça'daki makilik yangını)Yangının enerji nakil hatlarından çıktığı kesinleşti. Bir GSM şirketine tazminat davası açtık. Yaklaşık 1 milyonun üzerinde bir tazminat var"

19 Temmuz 2019 Cuma 14:28
"Kesinlikle terör amaçlı bir yangın değil"

MUĞLA (AA) - Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, Dalaman'daki yangını terör örgütünün çıkardığı iddialarına ilişkin, "Yangının çıkış noktasını hem jandarma, hem biz, olay yeri inceleme ekipleri yerinde inceledi. Kesinlikle terör amaçlı bir yangın değil. Biz bunu net olarak söyleyebiliyoruz." dedi.

Demirci, Ula Helikopter Pisti'nde gazetecelere yaptığı açıklamada, 10 Temmuz'da Dalaman’da başlayan yangının rüzgarın şiddetli, nemin düşük ve sıcaklığın yüksek olması nedeniyle hızla yayıldığını söyledi.

Ekiplerin 13 dakikada yangına müdahale ettiğini anlatan Demirci, yanan alanın net rakam olmamakla birlikte yaklaşık 400 hektar civarında olduğunu, soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Dalaman'daki orman yangının çıkış sebebiyle ilgili ilk yapılan araştırmalarda kazara çıktığını tahmin ettiklerini vurgulayan Demirci, şunları kaydetti:

"Yangının çıkış noktasını hem jandarma, hem biz, olay yeri inceleme ekipleri yerinde inceledi. Kesinlikle terör amaçlı bir yangın değil. Biz bunu net olarak söyleyebiliyoruz. Ama şu çıkardı diyecek konumda da değiliz. Sebebi araştırılıyor. Muğla'da çıkan yangınlarla ilgili titiz bir inceleme yaptık. Bu zamana kadar terör amaçlı yangın çıktığına dair herhangi bir emareye rastlamadık. Dalaman’da başlayan orman yangınının Göcek’i sıçramasını önlemek için 'karşı ateş' yöntemi kullandık."

Yanan alanların kesinlikle imara açılmayacağını anlatan Demirci, alanların eskisinden daha fazla koruma altına alınacağını ifade etti.

- Datça'daki yangın

Datça'daki makilik yangını hakkında da bilgi veren Demirci, "Yangının enerji nakil hatlarından çıktığı kesinleşti. Bir GSM şirketine tazminat davası açtık. Yaklaşık 1 milyonun üzerinde bir tazminat var. Bunun bir kısmı ağaçlandırma masrafları, bir kısmı söndürme masrafları. Suç tutanağı düzenlendi." diye konuştu.

Demirci, konunun Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirildiğini, hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.


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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:28
  1. Dalaman
  2. Göcek
  3. Muğla'
  4. orman yangını

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