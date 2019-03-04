Kesin aday listesi - VAN Van'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

VAN (AA) - Van'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Van'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Van'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Van Büyükşehir Belediyesi: Necdet Takva (Cumhur İttifakı) Bahçesaray : Meki Arvas (Cumhur İttifakı) Başkale: İsmail Ayaz (Cumhur İttifakı) Çaldıran: Şefik Ensari (Cumhur İttifakı) Çatak: Abdurrahman Şeylan (Cumhur İttifakı) Edremit: İsmail Say (Cumhur İttifakı) Erciş: Abdulmenaf Turan (Cumhur İttifakı) Gevaş: Murat Sezer (Cumhur İttifakı) Gürpınar: Hayrullah Tanış (Cumhur İttifakı) İpekyolu: Muhsin Aydın (Cumhur İttifakı) Muradiye: Kemal Polat (Cumhur İttifakı) Özalp: Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları (Cumhur İttifakı) Saray: Kemalettin Araci (Cumhur İttifakı) Tuşba: Salih Akman (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi Van Büyükşehir Belediyesi: Nurettin Beyaz Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl Başkale: İbrahim Teyfun Çaldıran: Muhammed Aladağ Çatak: Abdulcelil Temel

Edremit: İdris Takva

Erciş: Ekrem Uçak

Gevaş: Musa Baran

Gürpınar: Selim Karakuş

İpekyolu: Sinan Solmaz

Muradiye: Yavuz Demir

Özalp: Oktay Sağlam

Saray: Şaban Günbaş

Tuşba: İzzet Kartal

- İYİ Parti Van Büyükşehir Belediyesi: Serkan Saygın Bahçesaray : Cevdet Görünüş Başkale: Şermin Bozkurt

Çaldıran: Harun Bayrak

Edremit: Nedim Polat

Gevaş: Selahattin Nergis

Gürpınar: Çetin Melat

İpekyolu: Abdullah Akbaş

Muradiye: Zafer Çelik

Tuşba: Ejder Koç

- Halkların Demokratik Partisi Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan Bahçesaray: Mehmet Garip Aykut Başkale: Erkan Acar Çaldıran: Leyla Atsak Çatak: Murat Bozdemir Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit Erciş: Yıldız Çetin Gevaş: Veysi Şeker Gürpınar: Rojbin Akdağ İpekyolu: Azim Yacan Muradiye: Yılmaz Şalan Özalp: Yakup Almaç Saray: Caziye Duman Tuşba: Yılmaz Berki

- Saadet Partisi Van Büyükşehir Belediyesi: Fethullah Erbaş Bahçesaray: Hasan Birgül Başkale: İrfan İlhan Çaldıran: Mehmet Akif Taşkıran Çatak: Abdüssamet Keskin Edremit: İdris Aksona Erciş: Murat Demir Gevaş: Kemal Kuşci Gürpınar: Mehmet Engin Güngör İpekyolu: Asena Türkoğlu Ateş Muradiye: Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu Özalp: Nihat Güler

Saray: Mehmet Bildirici

Tuşba: Tarık Cerlet

- Bağımsız Türkiye Partisi Büyükşehir: Muzafer Yağmur Bahçesaray: Halil İbrahim Fidan Başkale: Sefer Sağlam Çaldıran: Mehmet Kayıkçı Çatak: Adile Tutuş Edremit: Nadir Aykaç Erciş: Hamza Kayıkçı Gevaş: Abdurrahman Nural Tandoğan Gürpınar: Yahya Garip İpekyolu: Cavit Rastgeldi Muradiye: Bekir Uçar Özalp: Cemile Yağmur Saray: Aygül Gören Tuşba: Kadir Demirci

- Demokratik Sol Parti - Van Büyükşehir Belediyesi: Cavit Çuyrak

- Vatan Partisi Van Büyükşehir Belediyesi: Aziz Çifti

- Büyük Birlik Partisi Bahçesaray: İdris Ahi Çaldıran: Kazım Varçin

-Türkiye Komünist Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Erdinç Özer Başkale: Hikmet Gençel

- Bağımsız adaylar Muradiye: Şeref Gökhan Tuşba: Kaya Ortasaç





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