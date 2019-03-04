Kesin aday listesi - ORDU Ordu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

ORDU (AA) - Ordu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Ordu'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Ordu'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu Büyükşehir: Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)

Akkuş: İsa Demirci (Cumhur İttifakı)

Altınordu: Aşkın Tören (Cumhur İttifakı) Aybastı: Beytullah Geçtan (Cumhur İttifakı)

Çatalpınar: Ahmet Türe (Cumhur İttifakı)

Çaybaşı: Hüseyin Semiz (Cumhur İttifakı)

Fatsa: İbrahim Ethem Kibar (Cumhur İttifakı)

Gölköy: Fikri Uludağ (Cumhur İttifakı)

Gülyalı: Talip Şen (Cumhur İttifakı)

Gürgentepe: Yaşar Şahin (Cumhur İttifakı)

Kabadüz: Yener Kaya (Cumhur İttifakı)

Kabataş: Yakup Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Korgan: Tuncay Kiraz (Cumhur İttifakı)

Kumru: Yusuf Yalçova (Cumhur İttifakı)

Mesudiye: İsa Gül (Cumhur İttifakı)

Perşembe: Mustafa Saim Tandoğan (Cumhur İttifakı)

Ulubey: İsa Türkcan (Cumhur İttifakı)

Ünye: Hüseyin Tavlı (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Büyükşehir: Mustafa Adıgüzel (Millet İttifakı)

Akkuş: Bayram Görür (Millet İttifakı)

Altınordu: Birol Yılmaz(Millet İttifakı)

Aybastı: Özdilek Aydoğan

Çamaş: Ahmet Kesik

Çatalpınar: Osman Öztürk(Millet İttifakı)

Çaybaşı: Enver Kandemir(Millet İttifakı)

Fatsa: Ahmet Canbaz(Millet İttifakı)

Gölköy: Cengiz Sarıyer(Millet İttifakı)

Gülyalı: Ulaş Tepe(Millet İttifakı)

Gürgentepe: İsa Yazıcı(Millet İttifakı)

İkizce: Mustafa Kaynar (Millet İttifakı) Kumru: Osman Cayak(Millet İttifakı)

Mesudiye: Yavuz Ekşi(Millet İttifakı)

Perşembe: Ata Alkan(Millet İttifakı)

Ulubey: Kani Ergün (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi Çamaş: Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)

İkizce: Osman Kaygı (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti Aybastı: Yüksel Ahmet Tokat Çamaş: Ahmet Özcan Kabadüz: Mehmet Yılmaz (Millet İttifakı) Kabataş: Serdal Çotanak (Millet İttifakı) Korgan: Ahmet Gediş Ünye: Berkay Torunoğlu (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi Ordu Büyükşehir: İdris Naim Şahin Akkuş: Harun Ustaoğlu Altınordu: Haluk Şensoy Aybastı: Bayram Gündoğar Çamaş: Sezgin Özkan Çatalpınar: Mehmet Kara Çaybaşı: Aydın Arslan Fatsa: Hüseyin Akot Gölköy: İsmail Tok Gülyalı: Halil Cebeci Gürgentepe: Kerim Çalışkan İkizce: Erol Kışla Kabadüz: Murat Güzelkaya Kabataş: Üzeyir Coşkun Korgan: Hasan Subaşı Kumru: Mehmet Dizek Mesudiye: Hamit Taşkın Erdoğan Perşembe: Ömer Özbütün Ulubey: Ümit Akdeniz Ünye: Veysel İlhan

- Demokrat Parti Ordu Büyükşehir: Ercan Gündüz Fatsa: Tarık Orhan

- Demokratik Sol Parti Ordu Büyükşehir: Aydın Ergün Altınordu: Kezban Sönmez Fatsa: Mehmet Baştürk Kabadüz: Erbay Çeküç Perşembe: Güven Günindi Ünye: Fatih Günindi

- Büyük Birlik Partisi Çamaş: Yusuf Türkeli Çaybaşı: İsmet Yanık Fatsa: Fatma Yümlü İkizce: Osman Özkan Korgan: Muhittin Açıcı Mesudiye: Murat Şahin Ünye: Yunus Zor

- Bağımsız Türkiye Partisi

Ordu Büyükşehir: Fahri Özgen

Akkuş: Hüseyin Palavar

Altınordu: Ahmet Kahveci

Aybastı: Erdal Günyeli Çamaş: Yusuf Korkmaz Çatalpınar: Şahin Gül

Çaybaşı: Kenan Ekim

Fatsa: Muharrem Çamaş

Gölköy: Ergin ilhan

Gülyalı: Fatih Ay

Gürgentepe: Haydar Yücel İkizce: Muammer Belen

Kabadüz: Bülent Çelik

Kabataş: Erdal Günyeli

Korgan: Hüseyin Yılmazlı

Kumru: Serhat Kaya

Mesudiye: Orhan Koç

Perşembe: Aytekin Kılıç

Ulubey: Yasin Özen

Ünye: Vahit Bektaşoğlu

- Vatan Partisi

Ordu Büyükşehir: Kemal Sümbül Altınordu: Osman Erdaş

Kabadüz: Demir Ali Kaya

Perşembe: Yusuf Kırmızı

Ulubey: İsmail Küçükkarahan

Ünye: Ali Furtuna

- Türkiye Kominist Partisi

Ordu Büyükşehir: Volkan Atılgan

- Bağımsız adaylar Ordu Büyükşehir: Murat İslam Altınordu: Yener Turan

Aybastı: Emrah Karakaş

Korgan: Adem Çimiç Perşembe: Taylan İskender

Ulubey: Alparslan Çalışkan Ulubey: Nazmi Genç



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