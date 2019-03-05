Kesin aday listesi - NİĞDE Niğde'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Niğde'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre, Niğde'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Niğde merkez: Emrah Özdemir Ulukışla: Ali Uğurlu Altunhisar: Abdullah Arıöz Bor: Serkan Baran Çiftlik: Serkan Güzel Çamardı: Yavuz Soylu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Niğde merkez: Rasim Yılmaz Ulukışla: Mustafa Ünal Altunhisar: Abdi Mercan Bor: Şenol Bengü Çiftlik: Ramazan Taş

Çamardı: Osman Okcu

- Milliyetçi Hareket Partisi Niğde merkez: Hakan Er Ulukışla: Ali Ünkesen Altunhisar: Vedat Kirazcı Bor: Mustafa Tecimer Çiftlik: Fazlı Koç Çamardı: Mehmet Alakuş

- İYİ Parti Niğde merkez: Mümin İnan Altunhisar: Durmuş Acer Bor: Rauf Ersin Daş Çamardı: İbrahim Eroğlu

- Saadet Partisi Niğde merkez: Nihat Altıparmak Ulukışla: Yusuf Bozdağ Altunhisar: Cengiz Sevinç Bor: Fatih Yetkin Çiftlik: İbrahim Özsaraç Çamardı: Rahim Emli

- Türkiye Komünist Partisi Niğde merkez: Ezgi Göçmen Bor: Bayram Uluad

- Vatan Partisi Niğde merkez: Hasan Akşen

- Demokratik Sol parti Niğde merkez: Yusuf Kukul

- Bağımsız Türkiye Partisi Niğde merkez: Vahit Belge Ulukışla: Faruk Belge Altunhisar: Himmet Göktaş Bor: İbrahim Dağgeri Çiftlik: Niyazi Özkan Çamardı: Karanfil Şenol

- Demokrat Parti: Ulukışla: Sebat Tekeli



- Bağımsız: Niğde merkez: Figen Üzer

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