Kesin aday listesi - MUĞLA Muğla'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

MUĞLA (AA) - Muğla'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Muğla'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Muğla'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: - Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir : Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı) Bodrum: Tahir Ateş (Cumhur İttifakı) Dalaman: Muhammet Karakuş (Cumhur İttifakı) Fethiye: Muhittin Kayabaş (Cumhur İttifakı) Kavaklıdere: Mehmet Demir (Cumhur İttifakı) Köyceğiz: Kamil Ceylan (Cumhur İttifakı) Marmaris: Serkan Yazıcı (Cumhur İttifakı) Menteşe: Gültekin Akça (Cumhur İttifakı) Milas: Barış Saylak (Cumhur İttifakı) Seydikemer: Yakup Otgöz (Cumhur İttifakı) Ula: İsmail Akkaya (Cumhur İttifakı) Yatağan: Mustafa Toksöz (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir: Osman Gürün (Millet İttifakı) Dalaman: Muhammet Şaşmaz Bodrum: Ahmet Aras Datça: Gürsel Uçar Fethiye: Alim Karaca Kavaklıdere: Kenan Ay (Millet İttifakı) Köyceğiz: Hüseyin Erol (Millet İttifakı) Marmaris: Mehmet Oktay (Millet İttifakı) Menteşe: Bahattin Gümüş Milas: Muhammet Tokat (Millet İttifakı) Ortaca: Mehmet Sertkaya (Millet İttifakı) Seydikemer: İbrahim Ertürk Ula: Ümit Karaarslan Yatağan: Halil Arslan (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi Datça: Feyzullah Gülada (Cumhur İttifakı) Ortaca: Alim Uzundemir (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti Fethiye: Nagehan Bulut Bodrum: Mehmet Tosun Ula: Bekir Tavas Seydikemer: Eşref Şen Dalaman: Sedat Kızıl Menteşe: Ayşin Evgeç Dalgıç Datça: Levent Aslan

- Demokratik Sol Parti Büyükşehir: Sevgi Küpeli Bodrum:Necati Utkan Menteşe: Ali Durna Milas: Mehmet Salih Ayaz Marmaris: Ali Acar Ortaca: İsmail Can Varol

- Vatan Partisi Büyükşehir: Günal Dal Bodrum: Şeref Bozkurt Dalaman: Hüseyin Türkay Datça: Ayfer Özarslan Fethiye: Selçuk Selvi Kavaklıdere: Mehmet Özer Köyceğiz: Ali İzcioğlu Milas: Latif Akgül Ortaca: Selahattin Kozak Seydikemer: Ahmet Köse Ula: Mehmet Tiryaki

- Bağımsız Türkiye Partisi Büyükşehir: Halil Birinci Bodrum: Ergün Bülten Dalaman: Adil Göksel Datça: Mustafa Bahadır Fethiye: Zahide Zülal Yıldız

Kavaklıdere: Meral Bülten Köyceğiz: Fatma Karasakal Marmaris: Burak Karataşoğlu Menteşe: Şenol Genç Milas: Çetin Çukur Ortaca: Osman Öztürk Seydikemer: Perihan Kaplan Ula: Fetehne Birol Yatağan: Ercan Kuşçu

- Türkiye Komünist Partisi Büyükşehir: Caner Şahin Bodrum: Cem Buksur Yatağan:Engin Anbarcı Ortaca: Fatma Arslan Fethiye: Mehmet Özcan Yılmaz Menteşe: Aydın Turan

- Demokrat Parti Büyükşehir: Mehmet Kocadon Bodrum: İbrahim Kaynar Dalaman: Beyhan Korkut Milas: Ali Doğan Serçek Ortaca: Hasan Karaçelik Yatağan: Mehmet Serhat Serdaroğlu

- Saadet Partisi Büyükşehir: Turhan Tutumlu Bodrum: Ahmet Ergin Dalaman: Kemal Yurt

Datça: Celal Can Hacıhasanoğlu

Fethiye: Hakkı Kavas Kavaklıdere: Onur Can Köyceğiz: Sayit Aydın Marmaris: İlhan Özler

Menteşe: Ömer Yenice

Milas: Emin Eren

Ortaca: Bayram Çelik

Seydikemer: Hüseyin Karabulut

Ula: Gülfem Okur Yatağan: Hayrettin Yaya

- Bağımsız Adaylar Muğla Büyükşehir Belediyesi: Behçet Saatcı Muğla Büyükşehir Belediyesi: Müşteba Karamanoğlu Menteşe: Cevdet Güven Ortaca: Samahattin Nazlı Ortaca: Zafer Kundakçı





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