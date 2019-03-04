Kesin aday listesi - KONYA
Konya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi04 Mart 2019 Pazartesi 16:54
KONYA (AA) - Konya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Konya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Konya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Konya Büyükşehir Belediyesi: Uğur İbrahim Altay (Cumhur İttifakı)
Ahırlı: İsa Akgül (Cumhur İttifakı)
Akşehir: Salih Akkaya (Cumhur İttifakı)
Altınekin: Muharrem Dere (Cumhur İttifakı)
Beyşehir: Üzeyir Yaşar (Cumhur İttifakı)
Bozkır: Sadettin Saygı (Cumhur İttifakı)
Cihanbeyli: Mehmet Kale (Cumhur İttifakı)
Çeltik: Ali Meşe (Cumhur İttifakı)
Çumra: Halit Oflaz (Cumhur İttifakı)
Derbent: Hüseyin Ayten (Cumhur İttifakı)
Derebucak: Ahmet Kısa (Cumhur İttifakı)
Ereğli: Adem Erdal (Cumhur İttifakı)
Güneysınır: Ahmet Demir (Cumhur İttifakı)
Hadim: Ahmet Hadimioğlu (Cumhur İttifakı)
Hüyük: Mehmet Çiğdem (Cumhur İttifakı)
Ilgın: Yaşçın Ertaş (Cumhur İttifakı)
Karatay: Hasan Kılca (Cumhur İttifakı)
Meram: Mustafa Kavuş (Cumhur İttifakı)
Kadınhanı: Mehmet Badem (Cumhur İttifakı)
Karapınar: Mehmet Yaka (Cumhur İttifakı)
Kulu: Murat Ünver (Cumhur İttifakı)
Sarayönü: Nafiz Solak (Cumhur İttifakı)
Selçuklu: Ahmet Pekyatırmacı (Cumhur İttifakı)
Seydişehir: Mehmet Tutal (Cumhur İttifakı)
Taşkent: Osman Arı (Cumhur İttifakı)
Yalıhüyük: Hasan Koçer (Cumhur İttifakı)
Yunak: Abdullah Emre Demirhan (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Akşehir: Eyüp Oyan
Çumra: Veli Harman
Derbent: İsmail Fidan
Emirgazi: Dursun Döleker
Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil
Halkapınar: Ahmet Özkaya
Karatay: Mehmet Şeflek
Meram: Mehmet Gayretli
Kadınhanı: Veli Köleli
Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu
Kulu: Galip Polat
Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan
Seydişehir: Mehmet Katlav
Taşkent: Hilal Ülkü Türedi
Tuzlukçu: Nurettin Akbuğa
- Milliyetçi Hareket Partisi
Akören: İsmail Arslan (Cumhur İttifakı)
Doğanhisar: İhsan Öztoklu (Cumhur İttifakı)
Emirgazi: Nuri Şen Koçak (Cumhur İttifakı)
Halkapınar: Mehmet Bakkal (Cumhur İttifakı)
Tuzlukçu: İsmail Budak (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Konya Büyükşehir Belediyesi: Oğuz Şimşek (Millet İttifakı)
Ahırlı: Ceylan Aslan
Akören: İbrahim Ataç
Akşehir: Osman Fedai
Altınekin: Sırrı Ezdemir
Beyşehir: Cumali Arıcan
Bozkır: Kemal Esenkaya
Çeltik: İzzet Çalık
Çumra: Rafet Gülşen
Derebucak: Yusuf Uyar
Doğanhisar: Abdullah Koç
Ereğli: Yaşar Yaman
Güneysınır: Murat Kara
Hadim: İbrahim Şimşek
Hüyük: Ahmet Temiz
Ilgın: Mustafa Öğdü
Karatay: Ahmet Tamer
Meram: Mehmet İlker Yiğit
Sarayönü: Mehmet Karlı
Selçuklu: Muammer Çağlayan
Seydişehir: Muammer Urhan
Yalıhüyük: Şenaydın Doğan
Yunak: Halim Yıldırım
- Halkların Demokratik Partisi
Konya Büyükşehir Belediyesi: Gıyasettin Almaz
Meram: Arif Baş
Karatay: Hangül Işık
Selçuklu: Ramazan Ot
Cihanbeyli: Mehmet Yalçın
Ereğli: Sıddık Atıcı
- Saadet Partisi
Konya Büyükşehir Belediyesi: Hasan Hüseyin Uyar
Ahırlı: Yavuz Karadayı
Akören: Mustafa Perihan
Akşehir: Mustafa Karakaş
Altınekin: Mustafa Özeskici
Beyşehir: Mustafa Acar
Bozkır: Mehmet Keser
Cihanbeyli: Mehmet Satılmış
Çeltik: Arif Ali Şahbaz
Çumra: Abdullah Uysal
Derbent: Hüseyin Karaçam
Derebucak: Hüseyin İrmikçi
Doğanhisar: Veysel Kapcı
Emirgazi: Dursun Ali Yaşa
Ereğli: Nazım Seyhan
Güneysınır: Mesut Solak
Hadim: Hasan Bal
Halkapınar: Halil İbrahim Aylak
Hüyük: Mustafa Çelik
Ilgın: Lütfi Çelik
Karatay: Sinan Toprak
Meram: Hüseyin Saydam
Kulu: İhsan Gökçe
Kadınhanı: Hüseyin Aydoğdu
Karapınar: Mustafa Ildız
Sarayönü: Ziya Tokgöz
Selçuklu: Kenan Özcan
Seydişehir: Raşit Nergiz
Taşkent: Mehmet Emin Aydın
Tuzlukçu: Hasan Hüseyin Çalı
Yalıhüyük: Ebubekir Mücevher
Yunak: Hüseyin Atılkan
- Bağımsız Türkiye Partisi
Konya Büyükşehir Belediyesi: Hüseyin Akbal
Meram: Ali Şenel Çobanoğlu
Altınekin: Fatma Çobanoğlu
Akören: Münir Ünveren
Karatay: Şemsettin Günördü
Selçuklu: Hasan Öztürk
Derbent: Süreyya Başaran
Ilgın: Zerrin Karademir
Yalıhüyük: Mürvet Pek
Akşehir: Hüseyin Bektaş
Seydişehir: Ali Akbal
Kulu: Celalettin Öztürk
Tuzlukçu: Ali Bilgi
Hadim: Halime Keskin
Sarayönü: Esra Bilgi
Çeltik: Recep Erşahin
Yunak: Süleyman Koçtepe
Halkapınar: Emin Yentürk
Bozkır: Yüksel Vurmaz
Ahırlı: Ömer Faruk Aksu
Ereğli: Ali Teke
Derebucak: Abdullah Çetinkaya
Beyşehir: Mertcan Güçlü
Hüyük: Melek Başaran
Taşkent: Rukiye Küçükarslan
- Büyük Birlik Partisi
Meram: Ömer Şimşek
Karatay: Kazım Birtane
Selçuklu: Nursel Akgün
Yalıhüyük: Memiş Soylu
Sarayönü: Mustafa Döğen
Yunak: Yusuf Bayat
Halkapınar: İsmet Uysal
Bozkır: Mehmet Ali Ülker
Ahırlı: Mustafa Öncü
Hüyük: Nusret Akgümüş
Taşkent: Ali Beki Özçölmekçi
- Türkiye Komünist Partisi
Konya Büyükşehir Belediyesi: Zehra Filiz Demirayak
- Vatan Partisi
Konya Büyükşehir Belediyesi: Mevlüt Seyranlıoğlu
- Demokrat Parti
Konya Büyükşehir Belediyesi: Ali Seçmen Çevik
Meram: Ali Kaya
Karatay: Münir Nair Kapandı
Selçuklu: Mukaddes Edirneligil
Ilgın: Halil Kaya
Akşehir: İbrahim Uçar
Seydişehir: Mevlüt Ayvaz
Sarayönü: Salim Kara
Ahırlı: Vehbi Özalp
Beyşehir: Mehmet Balkı
Hüyük: Aysel Ulukırlı
- Demokratik Sol Parti
Konya Büyükşehir Belediyesi: Salih Ünlü
Meram: Adil Durdu
Karatay: Emel Uzhan
Selçuklu: Veli Karademir
Ilgın: Seyit Mehmet Uyan
Akşehir: Pakize Güleray
Hadim: Harun Kocabıyık
- Bağımsız adaylar
Konya Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Vural
Konya Büyükşehir Belediyesi: Selahattin Cizrelioğlu
Konya Büyükşehir Belediyesi: Yıldırım Akgül
Akören: Tahir Dinç
Karatay: Mehmet Ali Uçar
Selçuklu: Osman Balcı
Ilgın: Hasan Hüseyin Akıncı
Akşehir: Mustafa Doğan
Kadınhanı: Hulusi Çokgel
Seydişehir: Abdülkadir Çat
Kulu: Halis Yıldırım
Hadim: Mehmet Özdemir
Sarayönü: Mehmet Güney
Ereğli: Hüseyin Oprukçu
Beyşehir: Adil Bayındır
Hüyük: Turhan Baykal
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