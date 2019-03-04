Kesin aday listesi - KONYA Konya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

KONYA (AA) - Konya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Konya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Konya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Konya Büyükşehir Belediyesi: Uğur İbrahim Altay (Cumhur İttifakı)

Ahırlı: İsa Akgül (Cumhur İttifakı)

Akşehir: Salih Akkaya (Cumhur İttifakı) Altınekin: Muharrem Dere (Cumhur İttifakı) Beyşehir: Üzeyir Yaşar (Cumhur İttifakı)

Bozkır: Sadettin Saygı (Cumhur İttifakı)

Cihanbeyli: Mehmet Kale (Cumhur İttifakı)

Çeltik: Ali Meşe (Cumhur İttifakı)

Çumra: Halit Oflaz (Cumhur İttifakı)

Derbent: Hüseyin Ayten (Cumhur İttifakı)

Derebucak: Ahmet Kısa (Cumhur İttifakı)

Ereğli: Adem Erdal (Cumhur İttifakı) Güneysınır: Ahmet Demir (Cumhur İttifakı)

Hadim: Ahmet Hadimioğlu (Cumhur İttifakı)

Hüyük: Mehmet Çiğdem (Cumhur İttifakı) Ilgın: Yaşçın Ertaş (Cumhur İttifakı)

Karatay: Hasan Kılca (Cumhur İttifakı)

Meram: Mustafa Kavuş (Cumhur İttifakı) Kadınhanı: Mehmet Badem (Cumhur İttifakı) Karapınar: Mehmet Yaka (Cumhur İttifakı)

Kulu: Murat Ünver (Cumhur İttifakı)

Sarayönü: Nafiz Solak (Cumhur İttifakı)

Selçuklu: Ahmet Pekyatırmacı (Cumhur İttifakı)

Seydişehir: Mehmet Tutal (Cumhur İttifakı)

Taşkent: Osman Arı (Cumhur İttifakı)

Yalıhüyük: Hasan Koçer (Cumhur İttifakı)

Yunak: Abdullah Emre Demirhan (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi Akşehir: Eyüp Oyan Çumra: Veli Harman

Derbent: İsmail Fidan Emirgazi: Dursun Döleker Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil Halkapınar: Ahmet Özkaya Karatay: Mehmet Şeflek Meram: Mehmet Gayretli

Kadınhanı: Veli Köleli Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu Kulu: Galip Polat Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan Seydişehir: Mehmet Katlav

Taşkent: Hilal Ülkü Türedi Tuzlukçu: Nurettin Akbuğa

- Milliyetçi Hareket Partisi Akören: İsmail Arslan (Cumhur İttifakı)

Doğanhisar: İhsan Öztoklu (Cumhur İttifakı) Emirgazi: Nuri Şen Koçak (Cumhur İttifakı) Halkapınar: Mehmet Bakkal (Cumhur İttifakı) Tuzlukçu: İsmail Budak (Cumhur İttifakı)





- İYİ Parti Konya Büyükşehir Belediyesi: Oğuz Şimşek (Millet İttifakı) Ahırlı: Ceylan Aslan

Akören: İbrahim Ataç

Akşehir: Osman Fedai

Altınekin: Sırrı Ezdemir

Beyşehir: Cumali Arıcan

Bozkır: Kemal Esenkaya Çeltik: İzzet Çalık Çumra: Rafet Gülşen

Derebucak: Yusuf Uyar

Doğanhisar: Abdullah Koç

Ereğli: Yaşar Yaman Güneysınır: Murat Kara

Hadim: İbrahim Şimşek Hüyük: Ahmet Temiz Ilgın: Mustafa Öğdü

Karatay: Ahmet Tamer Meram: Mehmet İlker Yiğit Sarayönü: Mehmet Karlı

Selçuklu: Muammer Çağlayan

Seydişehir: Muammer Urhan

Yalıhüyük: Şenaydın Doğan Yunak: Halim Yıldırım



- Halkların Demokratik Partisi Konya Büyükşehir Belediyesi: Gıyasettin Almaz Meram: Arif Baş Karatay: Hangül Işık Selçuklu: Ramazan Ot Cihanbeyli: Mehmet Yalçın Ereğli: Sıddık Atıcı

- Saadet Partisi

Konya Büyükşehir Belediyesi: Hasan Hüseyin Uyar Ahırlı: Yavuz Karadayı Akören: Mustafa Perihan Akşehir: Mustafa Karakaş Altınekin: Mustafa Özeskici Beyşehir: Mustafa Acar Bozkır: Mehmet Keser Cihanbeyli: Mehmet Satılmış Çeltik: Arif Ali Şahbaz

Çumra: Abdullah Uysal Derbent: Hüseyin Karaçam Derebucak: Hüseyin İrmikçi Doğanhisar: Veysel Kapcı

Emirgazi: Dursun Ali Yaşa Ereğli: Nazım Seyhan Güneysınır: Mesut Solak Hadim: Hasan Bal Halkapınar: Halil İbrahim Aylak Hüyük: Mustafa Çelik Ilgın: Lütfi Çelik Karatay: Sinan Toprak Meram: Hüseyin Saydam Kulu: İhsan Gökçe

Kadınhanı: Hüseyin Aydoğdu Karapınar: Mustafa Ildız Sarayönü: Ziya Tokgöz Selçuklu: Kenan Özcan Seydişehir: Raşit Nergiz Taşkent: Mehmet Emin Aydın

Tuzlukçu: Hasan Hüseyin Çalı Yalıhüyük: Ebubekir Mücevher Yunak: Hüseyin Atılkan

- Bağımsız Türkiye Partisi Konya Büyükşehir Belediyesi: Hüseyin Akbal Meram: Ali Şenel Çobanoğlu Altınekin: Fatma Çobanoğlu Akören: Münir Ünveren Karatay: Şemsettin Günördü Selçuklu: Hasan Öztürk Derbent: Süreyya Başaran Ilgın: Zerrin Karademir Yalıhüyük: Mürvet Pek Akşehir: Hüseyin Bektaş Seydişehir: Ali Akbal Kulu: Celalettin Öztürk Tuzlukçu: Ali Bilgi Hadim: Halime Keskin Sarayönü: Esra Bilgi Çeltik: Recep Erşahin Yunak: Süleyman Koçtepe Halkapınar: Emin Yentürk Bozkır: Yüksel Vurmaz Ahırlı: Ömer Faruk Aksu Ereğli: Ali Teke Derebucak: Abdullah Çetinkaya Beyşehir: Mertcan Güçlü Hüyük: Melek Başaran Taşkent: Rukiye Küçükarslan

- Büyük Birlik Partisi Meram: Ömer Şimşek Karatay: Kazım Birtane Selçuklu: Nursel Akgün Yalıhüyük: Memiş Soylu Sarayönü: Mustafa Döğen Yunak: Yusuf Bayat Halkapınar: İsmet Uysal Bozkır: Mehmet Ali Ülker Ahırlı: Mustafa Öncü Hüyük: Nusret Akgümüş Taşkent: Ali Beki Özçölmekçi

- Türkiye Komünist Partisi Konya Büyükşehir Belediyesi: Zehra Filiz Demirayak

- Vatan Partisi Konya Büyükşehir Belediyesi: Mevlüt Seyranlıoğlu

- Demokrat Parti Konya Büyükşehir Belediyesi: Ali Seçmen Çevik Meram: Ali Kaya Karatay: Münir Nair Kapandı Selçuklu: Mukaddes Edirneligil Ilgın: Halil Kaya Akşehir: İbrahim Uçar Seydişehir: Mevlüt Ayvaz Sarayönü: Salim Kara Ahırlı: Vehbi Özalp Beyşehir: Mehmet Balkı Hüyük: Aysel Ulukırlı

- Demokratik Sol Parti Konya Büyükşehir Belediyesi: Salih Ünlü Meram: Adil Durdu Karatay: Emel Uzhan Selçuklu: Veli Karademir Ilgın: Seyit Mehmet Uyan Akşehir: Pakize Güleray Hadim: Harun Kocabıyık

- Bağımsız adaylar Konya Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Vural Konya Büyükşehir Belediyesi: Selahattin Cizrelioğlu Konya Büyükşehir Belediyesi: Yıldırım Akgül Akören: Tahir Dinç Karatay: Mehmet Ali Uçar Selçuklu: Osman Balcı Ilgın: Hasan Hüseyin Akıncı Akşehir: Mustafa Doğan Kadınhanı: Hulusi Çokgel Seydişehir: Abdülkadir Çat Kulu: Halis Yıldırım Hadim: Mehmet Özdemir Sarayönü: Mehmet Güney Ereğli: Hüseyin Oprukçu Beyşehir: Adil Bayındır Hüyük: Turhan Baykal

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