Kesin aday listesi - KIRKLARELİ Kırklareli'nde 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kırklareli'nde 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Kırklareli'nde siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



- Adalet ve Kalkınma Partisi Kırklareli (Üsküp): Hüseyin Kasap Kırklareli (Kavaklı): Gürel Koşdemir Kırklareli (İnece): İlhan Arı Babaeski: Mustafa Buyur Babaeski (Alpullu): Erhan Ceylan Babaeski (Büyükmandıra): Ersan Çölgeçen Babaeski (Karahalil): Dindar Seçen Lüleburgaz: Akın Kamacı Lüleburgaz (Ahmetbey): Şaban Aykırı Lüleburgaz (Evrensekiz): Sadettin Kuşku Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Lütfü Karaman Vize: Hasan Basri Korkmaz Vize (Çakıllı): İbrahim Alkan Vize (Kıyıköy): Ahmet Bora Kofçaz: Ziya Karataş

Demirköy: Recep Gün Demirköy (İğneada): Serkan Görkey Pınarhisar: İhsan Talay Pınarhisar (Kaynarca): Hasan Garip Pehlivanköy: Hüseyin Açıkel



- Cumhuriyet Halk Partisi

Kırklareli: Mehmet Tuna Soykan (Millet İttifakı) Kırklareli (İnece): Şahabettin Vardar Kırklareli (Üsküp): Halil Bahçivan (Millet İttifakı) Kırklareli (Kavaklı): Bayram Pehlivan Babaeski: Abdullah Hacı Babaeski (Alpullu): Saim Kırcı Babaeski (Büyükmandıra): Sertaç Balyemez Babaeski (Karahalil): Aykut Yakut (Millet İttifakı) Lüleburgaz: Murat Gerenli Lüleburgaz (Ahmetbey): Mustafa Altıntaş (Millet İttifakı) Lüleburgaz (Evrensekiz): Mustafa Nalbant Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Ertuğrul Çamlıca (Millet İttifakı)

Vize: Ercan Özalp Vize (Kıyıköy): Ender Sevinç (Millet İttifakı) Vize (Çakıllı): Gökhan Karabulut Kofçaz: Mehmet Balcı (Millet İttifakı)

Demirköy: Mesut Özkul (Millet İttifakı) Demirköy (İğneada): Tahir Işık (Millet İttifakı) Pınarhisar: Münir Çapkur Pınarhisar (Kaynarca): Serdar Türker (Millet İttifakı) Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk (Millet İttifakı)



- Milliyetçi Hareket Partisi

Kırklareli: Derya Bulut (Cumhur İttifakı) Kırklareli (İnece): Veysel Akman Kırklareli (Kavaklı): Gizem Bayram Kırklareli (Üsküp): Mustafa Mat Babaeski: Recep Özcan Babaeski (Alpullu): Semih Meriç Babaeski (Büyükmandıra): Hülya Gürman Babaeski (Karahalil): Oğuzhan Meriç Lüleburgaz: Armağan Ayyıldız Lüleburgaz (Ahmetbey): Güldüren Başoğul

Lüleburgaz (Evrensekiz): Birol Özbay Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Yakup Demir Vize: Sedat Balkı Vize (Çakıllı): Mehmet Bayram Vize (Kıyıköy): İsmail Gök Kofçaz: Aycan Elmaz Demirköy: Muhlis Yavuz Demirköy (İğneada): Murat Babat Pınarhisar: Nedim Bars Pınarhisar (Kaynarca): Halil İnan Mazman Pehlivanköy: Semra Önem



- İYİ Parti Kırklareli (İnece): Nihat Evirgen Babaeski: Ragıp Berk Babaeski (Alpullu): Çülşah Akar Kazdal Babaeski (Büyükmandıra): Çiler Çetiner Lüleburgaz: Mustafa Kalecik Lüleburgaz (Evrensekiz): Naki Karakuş Vize: Harun Kıyar

Pınarhisar: Mehmet Kapılı



- Saadet Partisi

Kırklareli: Mithat Özdemir Kırklareli (Kavaklı): Enes Aydın Kırklareli (İnece): Emrullah Demir Kırklareli (Üsküp): Salih Uyanık Babaeski: Hüseyin Gündüz Babaeski (Alpullu): Hüsamettin Paytar Babaeski (Büyükmandıra): Muhammed Eymen Merdiven Babaeski (Büyükmandıra Bağımsız): Hüseyin Özcan Babaeski (Karahalil): Mehmet Furkan Bülbül Lüleburgaz: Kenan Apaydın Lüleburgaz (Ahmetbey): Seyit İbrahim İnci Lüleburgaz (Evrensekiz): Pelin Aydın Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Murat Öztürk

Vize: Kenan Köstekçi Vize (Çakıllı): Aslı Ateş Yıldız Vize (Kıyıköy): Ayşen Çay Kofçaz: Zahide Tank Pınarhisar: Güner Aydın Pınarhisar (Kaynarca): Hüseyin Bal Pehlivanköy: Enes Duman



- Vatan Partisi

Kırklareli: Halil Göçen



- Demokrat Parti

Vize: Bülent Türker

- Büyük Birlik Partisi Babaeski: Atilla Söylem



- Bağımsız Türkiye Partisi Kırklareli: Ahmet Can Kayacı

Babaeski: Güray Altıntaş Pınarhisar: Zeliha Gülen Demirköy: Nihat Akyüz Vize: Ender Karabulut

- Demokratik Sol Parti

Kırklareli: Suat Bahçekapılı

Pınarhisar: Mustafa Cingöz Demirköy (İğneada): Alaybey Fazlıoğlu

- Türkiye Komünist Partisi: Kırklareli: Buket Manap Demirköy: Ahmet Çakmak Vize (Çakıllı): Nagihan Açıkalın

- Bağımsız

Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu

Babaeski: Ahmet Münür Bedelli

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