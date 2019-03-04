0553 313 94 23

Kesin aday listesi- HATAY

Hatay'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

04 Mart 2019 Pazartesi 12:46
Kesin aday listesi- HATAY

HATAY (AA) - Hatay'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Hatay'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Hatay'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


- Adalet ve Kalkınma Partisi

Hatay Büyükşehir: İbrahim Güler (Cumhur İttifakı)

Altınözü: Rıfat Sarı (Cumhur İttifakı)

Antakya: İzzettin Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Arsuz: Necim Bozkurt (Cumhur İttifakı)

Defne: Ferit Oflazoğlu (Cumhur İttifakı)

Erzin: Hüseyin Gökçe (Cumhur İttifakı)

Hassa: Mehmet Karataş (Cumhur İttifakı)

İskenderun: Mehmet Fatih Tosyalı (Cumhur İttifakı)

Kırıkhan: Ayhan Yavuz (Cumhur İttifakı)

Payas: Bekir Altan (Cumhur İttifakı)

Reyhanlı: Mehmet Hacıoğlu (Cumhur İttifakı)

Samandağ: Mehmet Süt (Cumhur İttifakı)

Yayladağı: Mustafa Sayın (Cumhur İttifakı)


- Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir: Lütfü Savaş (Millet ittifakı)

Antakya: Hikmet Hatunoğlu (Millet ittifakı)

Arsuz: Asaf Güven (Millet ittifakı)

Defne: İbrahim Güzel (Millet ittifakı)

İskenderun: Yılmaz Şahutoğlu (Millet ittifakı)

Kumlu: Rıfat Akkuyu (Millet ittifakı)

Payas: Ali Oğuz (Millet ittifakı)

Reyhanlı: Nihat Dağ (Millet ittifakı)

Samandağ: Refik Eryılmaz (Millet ittifakı)

Erzin: Ökkeş Elmasoğlu (Millet ittifakı)


- Milliyetçi Hareket Partisi

Belen: İbrahim Gül (Cumhur İttifakı)

Kumlu: Mehmet Deli (Cumhur İttifakı)

Dörtyol: Fadıl Keskin (Cumhur İttifakı)


- İyi Parti

Belen: Hayri Yüksel (Millet ittifakı)

Dörtyol: Metehan Duduoğlu (Millet ittifakı)

Hassa: Mehmet Ali Söylemez (Millet ittifakı)

Altınözü: Mehmet Tuncay (Millet ittifakı)

Kırıkhan: Erhan Yavuzyılmaz (Millet ittifakı)


- Halkların Demokratik Partisi

Dörtyol: Mahmut Daş


- Saadet Partisi

Hatay Büyükşehir: Ahmet Yıldız

Altınözü: Mehmet Yüksek

Antakya: Fahri Serdar Özal

Arsuz: Orhan Kaya

Belen: Zekeriya Eğe

Defne: Adnan Mansuroğlu

Dörtyol: Murat Karakoyun

Erzin: Mustafa Ertaç

Hassa: Mustafa Yavşalak

İskenderun: Halil İbrahim Çelik

Kırıkhan: Atilla Erol

Kumlu: Uğur Ural

Payas: Recep Baysal

Reyhanlı: Zabit Çelik

Samandağ: Halil İsmail Önal

Yayladağı: Serkan Oğuz Uğraş


- Büyük Birlik Partisi

Yayladağı: Mustafa Kemal Dağıstanlı

Kumlu: Mustafa Karasüleymanlıoğlu

Kırıkhan: Hasan Kelce

İskenderun: Metin Yeşilkaya

Payas: Adnan Yetiş

Hassa: Turgay Caka


- Demokrat Parti

İskenderun: Mete Aslan

Arsuz: İbrahim Garipdöken


- Demokratik Sol Parti:

Hatay Büyükşehir: Ercan Akarpınar

Antakya: Gökmen Çatal

Defne: Mehmet Güzelyurt

Samandağ: Yusuf Ziya Kuzu

Arsuz: Cafer Özenir


-Türkiye Komünist Partisi

Hatay Büyükşehir: Vasil Koçkazı

Antakya: Sibel Çapar

Arsuz: Nesibe Dural

Defne: Ali Bölükbaşı

İskenderun: Necati Çapar


-Bağımsız Türkiye Partisi

Hatay Büyükşehir: Malik Sökmen

Antakya: Tarık Hasırcı

İskenderun: Atilla Kaplan

Belen: Mehmet Küçük

Arsuz: Sedat Şahan

Samandağ: Salih Bozdoğan

Reyhanlı: Mümtaz Ceylan

Kumlu: Fehmi Güzelmansur

Defne: Mehmet Dinç

Kırıkhan: Ömer Özsoy

Altınözü: Hasan Mutlu

Yayladağı: Muhammet Uygur

Dörtyol: Bestami Koca

Erzin: Atıf Ceylan

Payas: Kenan Kara

Hassa: Lütfi Arıkan


-Vatan Partisi

Hatay Büyükşehir: Yunus Özgür Yıldırım

Antakya: Mehmet Çokluk

Defne: Leyla Samsun Erk

İskenderun: Beşir Baysoy

Arsuz: Şebnem Dilşen

Belen: Kadir Vardar

Samandağ: Fuad Terzi

Kırıkhan: Gönül Gökhan Kurtul


-Bağımsız

Hatay Büyükşehir: Nihat Taşkın


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:46
  1. Hatay
  2. İlan
  3. kesin aday listeleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğum gününü yine kimsesiz çocuklarla kutladı
    1. Doğum gününü yine kimsesiz çocuklarla..
    2. Çaldıran’da karla mücadele çalışması
    3. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz..
    4. Gaziantep'te karbonmonoksit..
    5. Gaziantep'te soba faciası! 22..
    6. Böcek: "Altın Portakal özüne dönecek"
    7. Pau Gasol, Ersan İlyasova'nın takım..
    8. Cirit: Yargıtay halkımızla daima iç içe
    9. Başkan Uçak’a Girelli’de anlamlı..
    10. Hobi olarak başladığı iş, şimdi gelir..
    11. Bomba iddia! Deniz Türüç sezon sonu..
    12. Midyat sıfır atık projesinde pilot..
    13. AFAD’tan okulda deprem ve yangın..
    14. Engelli öğrenciler bowling turnuvasında
    15. İran'da ambulans helikopter düştü: 5 ölü
    16. Altın fiyatları
    17. Bakan Turhan: "Zafer inananlarındır...
    18. Sömürgecilerin saltanatı çöküyor
    19. Beykoz Belediyesi’nin yeni meclis..
    20. Enflasyon son 6 ayın en düşüğüne..
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"