Kesin aday listesi- HATAY Hatay'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

HATAY (AA) - Hatay'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Hatay'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Hatay'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay Büyükşehir: İbrahim Güler (Cumhur İttifakı) Altınözü: Rıfat Sarı (Cumhur İttifakı) Antakya: İzzettin Yılmaz (Cumhur İttifakı) Arsuz: Necim Bozkurt (Cumhur İttifakı) Defne: Ferit Oflazoğlu (Cumhur İttifakı) Erzin: Hüseyin Gökçe (Cumhur İttifakı) Hassa: Mehmet Karataş (Cumhur İttifakı) İskenderun: Mehmet Fatih Tosyalı (Cumhur İttifakı) Kırıkhan: Ayhan Yavuz (Cumhur İttifakı) Payas: Bekir Altan (Cumhur İttifakı) Reyhanlı: Mehmet Hacıoğlu (Cumhur İttifakı) Samandağ: Mehmet Süt (Cumhur İttifakı) Yayladağı: Mustafa Sayın (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir: Lütfü Savaş (Millet ittifakı) Antakya: Hikmet Hatunoğlu (Millet ittifakı) Arsuz: Asaf Güven (Millet ittifakı) Defne: İbrahim Güzel (Millet ittifakı) İskenderun: Yılmaz Şahutoğlu (Millet ittifakı) Kumlu: Rıfat Akkuyu (Millet ittifakı) Payas: Ali Oğuz (Millet ittifakı) Reyhanlı: Nihat Dağ (Millet ittifakı) Samandağ: Refik Eryılmaz (Millet ittifakı) Erzin: Ökkeş Elmasoğlu (Millet ittifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi Belen: İbrahim Gül (Cumhur İttifakı) Kumlu: Mehmet Deli (Cumhur İttifakı) Dörtyol: Fadıl Keskin (Cumhur İttifakı)

- İyi Parti Belen: Hayri Yüksel (Millet ittifakı) Dörtyol: Metehan Duduoğlu (Millet ittifakı) Hassa: Mehmet Ali Söylemez (Millet ittifakı) Altınözü: Mehmet Tuncay (Millet ittifakı) Kırıkhan: Erhan Yavuzyılmaz (Millet ittifakı)

- Halkların Demokratik Partisi Dörtyol: Mahmut Daş

- Saadet Partisi Hatay Büyükşehir: Ahmet Yıldız Altınözü: Mehmet Yüksek Antakya: Fahri Serdar Özal Arsuz: Orhan Kaya Belen: Zekeriya Eğe Defne: Adnan Mansuroğlu Dörtyol: Murat Karakoyun Erzin: Mustafa Ertaç Hassa: Mustafa Yavşalak İskenderun: Halil İbrahim Çelik Kırıkhan: Atilla Erol Kumlu: Uğur Ural Payas: Recep Baysal Reyhanlı: Zabit Çelik Samandağ: Halil İsmail Önal Yayladağı: Serkan Oğuz Uğraş

- Büyük Birlik Partisi Yayladağı: Mustafa Kemal Dağıstanlı Kumlu: Mustafa Karasüleymanlıoğlu Kırıkhan: Hasan Kelce İskenderun: Metin Yeşilkaya Payas: Adnan Yetiş Hassa: Turgay Caka

- Demokrat Parti İskenderun: Mete Aslan Arsuz: İbrahim Garipdöken

- Demokratik Sol Parti: Hatay Büyükşehir: Ercan Akarpınar Antakya: Gökmen Çatal Defne: Mehmet Güzelyurt Samandağ: Yusuf Ziya Kuzu Arsuz: Cafer Özenir

-Türkiye Komünist Partisi Hatay Büyükşehir: Vasil Koçkazı Antakya: Sibel Çapar Arsuz: Nesibe Dural Defne: Ali Bölükbaşı İskenderun: Necati Çapar

-Bağımsız Türkiye Partisi Hatay Büyükşehir: Malik Sökmen Antakya: Tarık Hasırcı İskenderun: Atilla Kaplan Belen: Mehmet Küçük Arsuz: Sedat Şahan Samandağ: Salih Bozdoğan Reyhanlı: Mümtaz Ceylan Kumlu: Fehmi Güzelmansur Defne: Mehmet Dinç Kırıkhan: Ömer Özsoy Altınözü: Hasan Mutlu Yayladağı: Muhammet Uygur Dörtyol: Bestami Koca Erzin: Atıf Ceylan Payas: Kenan Kara Hassa: Lütfi Arıkan

-Vatan Partisi Hatay Büyükşehir: Yunus Özgür Yıldırım Antakya: Mehmet Çokluk Defne: Leyla Samsun Erk İskenderun: Beşir Baysoy Arsuz: Şebnem Dilşen Belen: Kadir Vardar Samandağ: Fuad Terzi Kırıkhan: Gönül Gökhan Kurtul

-Bağımsız Hatay Büyükşehir: Nihat Taşkın



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