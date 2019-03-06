Kesin aday listesi - Eskişehir Eskişehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Eskişehir'de, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Eskişehir'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: - Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir Büyükşehir: Burhan Sakallı (Cumhur İttifakı) Alpu: Rafet Demirtaş (Cumhur İttifakı) Tepebaşı: Hasan Tuç (Cumhur İttifakı) Sarıcakaya: Hüseyin Çam (Cumhur İttifakı) İnönü: Kadir Bozkurt (Cumhur İttifakı) Günyüzü: Menderes Durgut (Cumhur İttifakı) Mihalgazi: Zeynep Akgün (Cumhur İttifakı) Mahmudiye: Mustafa Arslan (Cumhur İttifakı) Sivrihisar: Hamid Yüzügüllü (Cumhur İttifakı) Odunpazarı: Volkan Doğan (Cumhur İttifakı) Beylikova: Özkan Alp (Cumhur İttifakı) Seyitgazi: Hasan Kalın (Cumhur İttifakı) Han: Vedat Çeliker (Cumhur İttifakı)



- Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Büyükşehir: Yılmaz Büyükerşen (Millet İttifakı)

Odunpazarı: Kazım Kurt

Tepebaşı: Ahmet Ataç (Millet İttifakı) Han: Erdal Şanlı (Millet İttifakı) Mahmudiye: İshak Gündoğan (Millet İttifakı) Alpu: Gürbüz Güller (Millet İttifakı)

Seyitgazi: Uğur Tepe (Millet İttifakı) Beylikova: Tolga Savaş (Millet İttifakı)

Çifteler: Zehra Konakçı (Millet İttifakı) İnönü: İsmail Karaköse (Millet İttifakı) Sarıcakaya: Şafak Atay (Millet İttifakı) Mihalgazi: Bülent Durna (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi Çifteler: Kadir Bıyık (Cumhur İttifakı) Mihalıççık: Ali Yörük (Cumhur İttifakı)



- İYİ Parti

Odunpazarı: Salih Karabacak Mihalıççık: Serdar Ulucan (Millet İttifakı) Sivrihisar: Hüseyin Cantaş (Millet İttifakı)



- Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir: Levent Baştürk

Alpu: Ali Ulvi Büyükkıdan Beylikova: Sercan Gözegir Çifteler: Hamdi Tabanlı Günyüzü: Yücel İpek Han: Sezer Özçesoy İnönü: Zeliha Çuhadaroğlu Mahmudiye: Nihat Yılmaz Mihalgazi: Mehmet Bekar Mihalıççık: Murat Kavak Odunpazarı: İbrahim Halil Büyükeren Sarıcakaya: Suat Diri Seyitgazi: Turgay Koçyiğit Sivrihisar: İdris Kaçar Tepebaşı: İsmail Satekin

- Bağımsız Türkiye Partisi Eskişehir Büyükşehir: Mehmet Ağırdil Tepebaşı: Mustafa Çobanoğlu Odunpazarı: Celal Öz Seyitgazi: Mehmet Bural Alpu: Emine Kufacı Beylikova: Ahmet Demir Çifteler: Tayyibe Demet Gürgenburan Han: Yücel Özbek Günyüzü: Cemal Akdemir Mahmudiye: Metin Yılmaz Mihalıççık: Beyza Garaçoğlu Sivrihisar: Abdurrahman İbiş Mihalgazi: Seda Ağırdil Sarıcakaya: Demet Çobanoğlu İnönü: Ayhan Oral

- Türkiye Komünist Partisi Eskişehir Büyükşehir: Fatih Beyaztaş

- Vatan Partisi Eskişehir Büyükşehir: Raif Eşkinat Alpu: Yavuz Mansur Akyol Beylikova: Cengiz Çatıcı Çifteler: Mesut Tuna Günyüzü: Selahattin Öter Han: Demet Uğur Yetkin İnönü: İbrahim Aydoğan Mahmudiye: Hüseyin Günhan Mihalgazi: Sedat Sümbül Mihalıççık: Mehmet Süzen Odunpazarı: Mustafa Erdönmez Sarıcakaya: Erdoğan Fıratlı Seyitgazi: Meserret Doğan Sivrihisar: Ahmet Karatepe Tepebaşı: Temel Aras

- Büyük Birlik Partisi Günyüzü: Üstün Ünlü Mahmudiye: Hatice Çelik İlközen Sivrihisar: Mehmet Çini Mihalgazi: Yusuf Sakarya Beylikova: Ali Fuat Doğru Seyitgazi: Fuat Gündüz Sarıcakaya: Müjdad Yüksel İnönü: Önder Çelik

- Demokrat Parti Odunpazarı: Serdar Demirhan Tepebaşı: Şükrü Ketenci Sivrihisar: Habil Dökmeci Alpu: Feride Bakşı Mahmudiye: Fazıl Yıldırım İnönü: Hasan Hüseyin Kaya

- Demokratik Sol Parti Eskişehir Büyükşehir: Dilara Tambova Odunpazarı: Fatih Altaş Tepebaşı: Erdal Ersoy Alpu: Salih Güven Çifteler: Sevilay Altaş İnönü: Engin Çamoğlu Mahmudiye: Barış Özkartal Mihalıççık: Haydar Çorum Mihalgazi: Atilla Yalçın Yetişenel Sarıcakaya: Kazım Kayar Seyitgazi: Erhan Ersoy Sivrihisar: Mustafa Somuncu

- Bağımsız aday Eskişehir Büyükşehir: Nuri Ercan Tortop İnönü: Ali Erol Mahmudiye: Ayşe Güney Mihalıççık: Mehmet Durak

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