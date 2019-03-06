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Kesin aday listesi - Eskişehir

Eskişehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

06 Mart 2019 Çarşamba 16:58
Kesin aday listesi - Eskişehir

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Eskişehir'de, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Eskişehir'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Eskişehir Büyükşehir: Burhan Sakallı (Cumhur İttifakı)

Alpu: Rafet Demirtaş (Cumhur İttifakı)

Tepebaşı: Hasan Tuç (Cumhur İttifakı)

Sarıcakaya: Hüseyin Çam (Cumhur İttifakı)

İnönü: Kadir Bozkurt (Cumhur İttifakı)

Günyüzü: Menderes Durgut (Cumhur İttifakı)

Mihalgazi: Zeynep Akgün (Cumhur İttifakı)

Mahmudiye: Mustafa Arslan (Cumhur İttifakı)

Sivrihisar: Hamid Yüzügüllü (Cumhur İttifakı)

Odunpazarı: Volkan Doğan (Cumhur İttifakı)

Beylikova: Özkan Alp (Cumhur İttifakı)

Seyitgazi: Hasan Kalın (Cumhur İttifakı)

Han: Vedat Çeliker (Cumhur İttifakı)


- Cumhuriyet Halk Partisi

Eskişehir Büyükşehir: Yılmaz Büyükerşen (Millet İttifakı)

Odunpazarı: Kazım Kurt

Tepebaşı: Ahmet Ataç (Millet İttifakı)

Han: Erdal Şanlı (Millet İttifakı)

Mahmudiye: İshak Gündoğan (Millet İttifakı)

Alpu: Gürbüz Güller (Millet İttifakı)

Seyitgazi: Uğur Tepe (Millet İttifakı)

Beylikova: Tolga Savaş (Millet İttifakı)

Çifteler: Zehra Konakçı (Millet İttifakı)

İnönü: İsmail Karaköse (Millet İttifakı)

Sarıcakaya: Şafak Atay (Millet İttifakı)

Mihalgazi: Bülent Durna (Millet İttifakı)


- Milliyetçi Hareket Partisi

Çifteler: Kadir Bıyık (Cumhur İttifakı)

Mihalıççık: Ali Yörük (Cumhur İttifakı)


- İYİ Parti

Odunpazarı: Salih Karabacak

Mihalıççık: Serdar Ulucan (Millet İttifakı)

Sivrihisar: Hüseyin Cantaş (Millet İttifakı)


- Saadet Partisi

Eskişehir Büyükşehir: Levent Baştürk

Alpu: Ali Ulvi Büyükkıdan

Beylikova: Sercan Gözegir

Çifteler: Hamdi Tabanlı

Günyüzü: Yücel İpek

Han: Sezer Özçesoy

İnönü: Zeliha Çuhadaroğlu

Mahmudiye: Nihat Yılmaz

Mihalgazi: Mehmet Bekar

Mihalıççık: Murat Kavak

Odunpazarı: İbrahim Halil Büyükeren

Sarıcakaya: Suat Diri

Seyitgazi: Turgay Koçyiğit

Sivrihisar: İdris Kaçar

Tepebaşı: İsmail Satekin


- Bağımsız Türkiye Partisi

Eskişehir Büyükşehir: Mehmet Ağırdil

Tepebaşı: Mustafa Çobanoğlu

Odunpazarı: Celal Öz

Seyitgazi: Mehmet Bural

Alpu: Emine Kufacı

Beylikova: Ahmet Demir

Çifteler: Tayyibe Demet Gürgenburan

Han: Yücel Özbek

Günyüzü: Cemal Akdemir

Mahmudiye: Metin Yılmaz

Mihalıççık: Beyza Garaçoğlu

Sivrihisar: Abdurrahman İbiş

Mihalgazi: Seda Ağırdil

Sarıcakaya: Demet Çobanoğlu

İnönü: Ayhan Oral


- Türkiye Komünist Partisi

Eskişehir Büyükşehir: Fatih Beyaztaş


- Vatan Partisi

Eskişehir Büyükşehir: Raif Eşkinat

Alpu: Yavuz Mansur Akyol

Beylikova: Cengiz Çatıcı

Çifteler: Mesut Tuna

Günyüzü: Selahattin Öter

Han: Demet Uğur Yetkin

İnönü: İbrahim Aydoğan

Mahmudiye: Hüseyin Günhan

Mihalgazi: Sedat Sümbül

Mihalıççık: Mehmet Süzen

Odunpazarı: Mustafa Erdönmez

Sarıcakaya: Erdoğan Fıratlı

Seyitgazi: Meserret Doğan

Sivrihisar: Ahmet Karatepe

Tepebaşı: Temel Aras


- Büyük Birlik Partisi

Günyüzü: Üstün Ünlü

Mahmudiye: Hatice Çelik İlközen

Sivrihisar: Mehmet Çini

Mihalgazi: Yusuf Sakarya

Beylikova: Ali Fuat Doğru

Seyitgazi: Fuat Gündüz

Sarıcakaya: Müjdad Yüksel

İnönü: Önder Çelik


- Demokrat Parti

Odunpazarı: Serdar Demirhan

Tepebaşı: Şükrü Ketenci

Sivrihisar: Habil Dökmeci

Alpu: Feride Bakşı

Mahmudiye: Fazıl Yıldırım

İnönü: Hasan Hüseyin Kaya


- Demokratik Sol Parti

Eskişehir Büyükşehir: Dilara Tambova

Odunpazarı: Fatih Altaş

Tepebaşı: Erdal Ersoy

Alpu: Salih Güven

Çifteler: Sevilay Altaş

İnönü: Engin Çamoğlu

Mahmudiye: Barış Özkartal

Mihalıççık: Haydar Çorum

Mihalgazi: Atilla Yalçın Yetişenel

Sarıcakaya: Kazım Kayar

Seyitgazi: Erhan Ersoy

Sivrihisar: Mustafa Somuncu


- Bağımsız aday

Eskişehir Büyükşehir: Nuri Ercan Tortop

İnönü: Ali Erol

Mahmudiye: Ayşe Güney

Mihalıççık: Mehmet Durak

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:58
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